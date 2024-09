Berlin (ots) -Die Dickemann Capital Aktiengesellschaft hat mit dem "DC Value Global Flexible" einen neuen flexiblen Mischfonds aufgelegt. Der Fonds investiert in eine Mischung aus verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Edelmetallen. Mit dieser Mischung kann der Fonds das Portfolio je nach Marktbedingungen anpassen. Die Aktienquote liegt in einer Bandbreite von 25 bis 100 Prozent. Abgesehen von Ausnahmesituationen der Kapitalmärkte ist geplant, die Aktienquote zwischen 30 und 90 Prozent zu steuern. Die neutrale Aktienquote liegt bei 70 Prozent.Die Auswahl der Aktien erfolgt nach dem bewährten Ansatz der weiteren Fonds von Dickemann Capital. Entscheidend ist die hohe Qualität der ausgewählten Titel. Neben der notwendigen quantitativen Selektion kommt es bei diesem Ansatz vor allem darauf an, die immateriellen Werte der Unternehmen sowie die mittel- und längerfristigen Perspektiven ihrer Geschäftsmodelle zu identifizieren. Die Auswahl von qualitativ hochwertigen Titeln dient zudem dazu, die Risiken zu begrenzen, da diese Titel in volatilen Kapitalmarktphasen in der Regel weniger anfällig sind."Wir freuen uns, dass wir den Anlegern mit dem DC Value Global Flexible einen Fonds anbieten können, der vom Risikoprofil her zwischen unserem ausgewogenen Mischfonds DC Value Global Balanced und unserem Aktienfonds DC Value Global Equity liegt und dabei den dort bewährten und erfolgreichen Investmentansatz umsetzt", erklärt der Portfoliomanager und Unternehmensgründer Jürgen Dickemann.-----------------------------------------Über die Dickemann Capital Aktiengesellschaft:Die Dickemann Capital Aktiengesellschaft (DC AG) ist ein bankenunabhängiges und inhabergeführtes Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Berlin. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2008 von Jürgen Dickemann gegründet und im Juli desselben Jahres der Fonds "DC Value Global Dynamic" (ehemals "JD 1 - Special Value"), sowie im Laufe der Jahre die Fonds "DC Value Global Balanced" und "DC Value Global Equity" aufgelegt. Der Tätigkeitsschwerpunkt der Gesellschaft liegt im aktiven Fondsmanagement und der Vermögensverwaltung. Das Team um Jürgen Dickemann verfolgt dabei einen fundamental ausgerichteten und wertorientierten Ansatz. Die Aktienauswahl erfolgt auf der Basis einer eigenentwickelten Datenbank nach fundamentalen Kriterien. Die DC AG unterliegt der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Gesellschaft wurde 2008 vom Dipl.-Kfm. Jürgen Dickemann gegründet und verfügt über eine BaFin-Lizenz nach § 15 WpIG. Den Aufsichtsrat bilden Prof. Dr. MBA Notger Carl, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, Dr. Tobias Lenz, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender und Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht für Unternehmen, sowie Stephan Freiherr von Stenglin, Präsident der Hauptverwaltung in Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt der Deutschen Bundesbank a.D..Pressekontakt:Ulrich Lingenthal, Dickemann Capital AktiengesellschaftVorstand Marketing/VertriebTel.: 0172/674 20 93E-Mail: u.lingenthal@dickemann-capital.dewww.dickemann-capital.deOriginal-Content von: Dickemann Capital Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159677/5861576