Bei unserem langjährigen Partner TransparentShare, der das Scoring-Modell von Susan Levermann perfektioniert hat, hat die Aktie von CeoTronics mit 6 von 12 möglichen Punkten bereits ein Kaufen-Rating geschafft - was durchaus eine Rarität ist in der aktuellen Börsenlage. Immerhin bekommen zurzeit gerade einmal 10 Aktien aus unserem Coverage-Universum bei TransparentShare ausreichend Punkte für eine Kaufen-Einschätzung. ... The post CeoTronics: Die Beschützer-Unterstützer-Aktie appeared first on Boersengefluester.

