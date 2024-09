© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Der Videospiel- und Merchandising-Einzelhändler wird am Dienstagabend seine Quartalszahlen vorstellen. Die Aktie sei immer noch "squeezable" sagt S3 Partners.Anleger und Fans von Meme-Aktien werden am Dienstagabend gebannt auf das Finanzergebnis von GameStop blicken - eine Übersicht zu den Erwartungen und Herausforderungen, vor denen das Unternehmen steht, lesen interessierte Anlegerinnen und Anleger im Earnings Preview.