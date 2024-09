EQS-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Verkauf

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz AG veräußert Anteile an Montano Real Estate GmbH



10.09.2024 / 14:09 CET/CEST

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz AG veräußert Anteile an Montano Real Estate GmbH München, 10. September 2024 - Wie zuletzt anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung vom 30. August 2024 kommuniziert, rechnet der Vorstand der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG") (ISIN DE0007501009) aus derzeitiger Sicht ist nicht vor Jahresende 2024 mit einer signifikanten Erholung am deutschen Gewerbeimmobilienmarkt. Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft beschlossen, das Beteiligungsportfolio der TTL auf die wichtigste Beteiligung an der Branicks Group AG, die zuletzt eine erfolgreiche Restrukturierung durchlaufen hat, zu fokussieren und damit konsequent die Finanz- und Liquiditätslage der Gesellschaft zu sichern. Die Anteile der TTL an der Montano Real Estate GmbH wurden im Rahmen eines Verkaufsprozesses an die beiden Altgesellschafter Ramin Rabeian und Sebastian Schöberl veräußert. Mitteilende Person

Theo Reichert

Vorstandsvorsitzender

Tel: +49 89 381611-0

Email: presse@ttl-ag.de Ansprechpartner für Investoren und Presse

Kornelia Kneissl

K2K GmbH

Tel. +49 151 56596120

Email: presse@ttl-ag.de



