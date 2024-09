Ittlingen (ots) -Im stressigen Berufsalltag fällt es oft schwer, die eigene Gesundheit an erste Stelle zu setzen - insbesondere, wenn man die Verantwortung für ein Unternehmen trägt. Viele Geschäftsführer teilen daher die Auffassung, dass das Geschäft Vorrang hat und persönliche Fitnessziele hinten anstehen. Jay Roata, Fitness- und Gesundheitscoach, hat es sich zur Mission gemacht, seinen Kunden zu zeigen, dass auch in Zeiten hohen beruflichen Drucks gesundheitliche Erfolge möglich sind - mit einem maßgeschneiderten Ansatz. Wie seine Klienten es schaffen, durch seinen individuellen Coaching-Ansatz nicht nur ihre Fitness zu verbessern, sondern gleichzeitig den Unternehmenserfolg zu steigern, verrät er hier.Als Geschäftsführer eine gesunde Work-Life-Balance zu erreichen, ist oft eine Herausforderung - vor allem, wenn langfristige Fitnessziele ins Spiel kommen. Im hektischen Arbeitsalltag wird die eigene Gesundheit leicht vernachlässigt, obwohl sie letztendlich entscheidend für den beruflichen Erfolg ist. Nur wer körperlich und geistig fit ist, kann seine volle Leistungsfähigkeit abrufen. Doch vielen Unternehmern wird das erst bewusst, wenn gesundheitliche Probleme sie zwingen, beruflich kürzerzutreten. "Unternehmer tragen eine immense Verantwortung. Daher opfern sich viele von ihnen auf, um ihre Ziele zu erreichen", erklärt Jay Roata. "Doch dieser Ansatz führt in die falsche Richtung. Erst wenn die Gesundheit stark beeinträchtigt ist, erkennen viele, dass sie ihren Erfolg gefährden. Tatsächlich ist unsere Gesundheit das wertvollste Kapital - sowohl im Berufsleben als auch privat.""Mehr Leistung führt zwangsläufig zu mehr Umsatz - ein Zusammenhang, der vielen meiner Kunden anfangs oft gar nicht bewusst ist", erklärt der Fitness- und Gesundheitscoach weiter. In seiner Arbeit begleitet Jay Roata täglich gestresste Unternehmer und Führungskräfte auf ihrem Weg zu einem gesünderen und effizienteren Lebensstil. Geschäftsessen und berufliche Verpflichtungen stellen dabei keine Hürde dar, denn die individuellen Pläne des Experten sind speziell auf den anspruchsvollen Alltag seiner Klienten abgestimmt. Durch detaillierte Analysen, die Blutwerte und Stoffwechsel umfassen, bietet er seinen Kunden eine maßgeschneiderte und ganzheitliche Betreuung. Dabei sind alle Ernährungs- und Fitnesspläne so gestaltet, dass sie selbst in den hektischsten Alltag integriert werden können. "Am Ende gewinnen meine Kunden nicht nur an Lebensqualität, sondern steigern durch ihre neu gewonnene Energie und Leistungsfähigkeit auch ihren Umsatz erheblich", betont der Coach. Wie genau das gelingt, zeigt die Erfolgsgeschichte seines Kunden Robin.Der Weg zum Coaching: Was Robin dazu bewegt hat, endlich fit zu werdenEin herausragendes Beispiel für die transformative Wirkung des Coachings bei Jay Roata ist Robin: Heute beeindruckend sportlich, befand er sich einst in einer gesundheitlichen und fitnessbezogenen Sackgasse. Trotz seiner langjährigen Begeisterung für Sport fehlten ihm das nötige Wissen und die richtige Strategie, um seine Fitnessziele zu verwirklichen. Sein Wunsch, endlich ein Sixpack zu bekommen und muskulöser zu werden, blieb unerfüllt. Stattdessen nahm er durch falsche Ernährung und ineffektives Training kontinuierlich an Gewicht zu. Hinzu kam der immense Stress seines Alltags als Geschäftsführer einer Holzbaufirma, der ihm kaum Zeit und Energie ließ, seine Ziele konsequent zu verfolgen. Dieser steigende Stress, kombiniert mit seinem Übergewicht, wirkte sich schließlich nicht nur negativ auf seine Gesundheit, sondern auch auf seine berufliche Leistungsfähigkeit aus.Im Teufelskreis von Stress und gesundheitlichen Problemen gefangen, entschied sich Robin letztlich dazu, sich Hilfe zu holen - doch von Coaches, die lediglich standardisierte Trainingspläne anbieten, hielt er wenig. Die Wahl fiel ihm leicht, als er von Jay Roatas Coaching erfuhr, das auf individuellen Analysen basiert und weit mehr bietet als nur ein vorgefertigtes Trainingsprogramm. Besonders die detaillierte Stoffwechsel- und Blutbildanalyse sowie die enge Zusammenarbeit mit Heilpraktikern und Experten überzeugten ihn. Robin wollte nicht nur sichtbare Ergebnisse erzielen, sondern auch seine Gesundheit langfristig optimieren, um in seinem Alltag wieder voll leistungsfähig zu sein.Erfolg auf ganzer Linie: So geht es Robin heuteRobins Entwicklung während des Coachings war nicht nur schnell, sondern auch äußerst erfolgreich. Mit einem auf seine Bedürfnisse zugeschnittenen Plan konnte er nicht nur zehn Kilogramm reines Körperfett verlieren, sondern auch ordentlich Muskelmasse aufbauen. Im Vergleich zu damals ist sein Körper neu geformt - und auch sein lang ersehntes Ziel ist erreicht: Er hat endlich ein Sixpack. Doch diese Äußerlichkeiten sind nicht alles - auch sein Energielevel hat sich drastisch verbessert. Während er sich damals vollständig um seine Tätigkeiten als Geschäftsführer kümmern musste, ständig ausgelaugt war und doch nicht seine beruflichen Ziele erreichen konnte, stehen bei ihm heute seine Gesundheit und Fitness im Fokus. Dass dadurch auch sein Unternehmensumsatz ansteigen würde - damit hatte er nicht gerechnet. Tatsächlich ist das jedoch eine logische Folge seiner Entwicklung: Durch den Trainingsplan fühlt er sich jetzt endlich nicht mehr ausgelaugt und kann viel effizienter arbeiten, ohne sich ausgelaugt zu fühlen. Diese neue Energie und Vitalität helfen ihm nicht nur bei seinen sportlichen Zielen, sondern verbessern auch seine berufliche Leistung und seine Fähigkeit, mit Stress umzugehen.Heute genießt Robin ein völlig neues Lebensgefühl: Neben dem Erreichen seiner körperlichen Ziele hat er auch seine mentale Stärke und Belastbarkeit erheblich verbessert. Dieses neu gewonnene Selbstvertrauen wirkt sich positiv auf alle Bereiche seines Lebens aus - sei es in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen, seiner beruflichen Karriere oder seinem allgemeinen Wohlbefinden. Robin fühlt sich gesünder, stressresistenter und ist für viele Menschen in seinem Umfeld zu einem inspirierenden Vorbild geworden. Sein Erfolg motivierte ihn zudem nicht nur dazu, andere in seinem Fitnessstudio zu unterstützen, auch enge Freunde sowie Familienmitglieder konnte er dazu inspirieren, ebenfalls ihren Lebensstil zu verändern. Das Coaching hat nicht nur seinen Körper transformiert, sondern sein gesamtes Leben in eine nachhaltige, positive Richtung geführt.Sie möchten nicht länger auf dem Zahnfleisch gehen, schlechte Quartalszahlen generieren und sich unwohl in Ihrem Körper fühlen? Dann melden Sie sich jetzt bei Jay Roata (https://www.jayroata.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch!Pressekontakt:Jay Roata CoachingE-Mail: jayroata@web.deInstagram: https://www.instagram.com/jayroata/Facebook: https://www.facebook.com/jayroata/Webseite: https://www.jayroata.de/Original-Content von: Jay Roata Coaching, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175871/5861714