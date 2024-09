Eine neue Slack-Studie hat fünf Typen der KI-Nutzung am Arbeitsplatz identifiziert. Führungskräfte sollten diese Typen kennen und wissen, wie man sie am besten dazu bringt, Vorbehalte gegenüber der Technologie abzubauen. Der Instant-Messenger-Dienst Slack hat eine Befragung von 5.000 Vollzeitbeschäftigten zum Thema KI-Nutzung am Arbeitsplatz durchgeführt. Die Studie ordnet Mitarbeiter:innen in fünf verschiedene Kategorien von KI-Nutzer:innen ein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...