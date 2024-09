Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am kommenden Freitag wird die Bank of Japan (BoJ) eine Entscheidung über die Zinssätze treffen, so die Experten von XTB.Die letzte unerwartete Anhebung um 15 Basispunkte auf 0,25% habe zu einem panikartigen Ausverkauf auf dem globalen Aktienmarkt und einer starken Aufwertung des JPY geführt. Dies sei das Ergebnis des so genannten Carry-Trade gewesen, der aufgrund der seit langem bestehenden Negativzinsen und der kontinuierlichen Schwächung der japanischen Währung möglich gewesen sei. ...

