In Norwegen sind Ladeinfrastruktur-Betreiber seit Mitte 2023 verpflichtet, an neuen Schnellladestationen die Zahlung per Geldkarte zu ermöglichen. Nun zeigt eine Übersicht, wie viele Kartenterminals tatsächlich installiert wurden. Dem norwegischen Ingenieurs-Magazin "Teknisk Ukeblad" zufolge kann inzwischen an 25 Prozent der Schnellladestationen in Norwegen mit Karte bezahlt werden. Dass der Aufbau der Schnellladern mit Kartenleser recht langsam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...