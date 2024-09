© Foto: Marijan Murat/dpa



Varta-Aktien stehen kurz davor, vom Markt genommen zu werden. Dennoch greifen einige Anleger noch immer zu. Warum?Trotz Vartas unsicherer Zukunft finden sich am Markt immer noch Käufer für die Aktie. So wurde am Montag an der Münchner Börse ein Handelsvolumen von über 408.000 Aktien verzeichnet. Dabei scheinen die Aussichten für die Aktionäre, die noch im Markt sind, düster - eine Rettung ist kaum noch möglich. Rechtliche Einwände könnten zwar theoretisch ins Feld geführt werden, ändern aber wahrscheinlich wenig an der Situation. Wer hält jetzt noch durch? Es gibt immer noch Tage, an denen die Varta-Aktie Gewinne verzeichnet - aus welchen Gründen auch immer. So beispielsweise vergangenen …