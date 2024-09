Berlin (ots) -HONOR hat heute auf der IFA 2024 seine jüngsten Neuheiten vorgestellt. Im Mittelpunkt: Flaggschiff-Geräte mit wegweisenden KI-Funktionen, allen voran das HONOR Magic V3 - das dünnste nach innen faltbare Smartphone auf dem Markt. Außerdem präsentierte der weltweit führende Anbieter smarter Technologien das elegante und kunstvoll gestaltete HONOR MagicBook Art 14, den fortschrittlichen digitalen Begleiter HONOR MagicPad 2 und die stylische Fitnesssmartwatch HONOR Watch 5. Branchenprägend sind darüber hinaus neue KI-fähige Hardwarefunktionen und eine Architektur für den gemeinsamen Schutz der KI-Privatsphäre, die HONOR in seiner Keynote auf der IFA präsentierte."Künstliche Intelligenz revolutioniert unsere Branche. Sie schafft neue Möglichkeiten und hilft unseren Kunden auf der ganzen Welt, jeden Tag kreativer und produktiver zu werden", so George Zhao, CEO von HONOR. "Als Anbieter von intelligenten Devices haben wir einen hervorragenden Zugang zu unseren Kunden. Diese Nähe, gepaart mit unserer Geräteexpertise, nutzen wir, um unsere KI-Roadmap so weiterzuentwickeln, dass wir persönliche, intuitive und sichere KI-Erlebnisse schaffen. Mit unseren neuen Flaggschiff-Geräten wollen wir unseren Kunden zeigen, wie magisch sich Künstliche Intelligenz anfühlen kann, wenn sie sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert."HONOR Magic V3: Das flachste Foldable der Welt[1] mit robuster LeistungHONOR setzt erneut eigene Maßstäbe für faltbare Smartphones. Jetzt feierte das neue HONOR Magic V3 Weltpremiere - das dünnste nach innen faltbare Smartphone auf dem Markt mit längerer Lebensdauer, verbesserter Akkulaufzeit, leistungsstärkerer Kamera, reibungsloserer KI-Erfahrung sowie optimiertem Display.Mit einer Dicke von nur 9,2 mm[2] und einem Gewicht von nur 226 g[3] konkurriert das schlanke und federleichte HONOR Magic V3 mit Flaggschiff-Smartphones klassischer Bauweise und bietet so höchste Mobilität für die Nutzer. 19 neue Materialien und 114 Mikrostrukturen machen das Smartphone so dünn. Damit beginnt für faltbare Handys ein neues Zeitalter: Noch nie waren sie so präzise und schlank gebaut. Das HONOR Magic V3 verfügt über ein kuppelförmiges, achteckiges Kameramodul, das die architektonische Schönheit von Kuppelstrukturen mit technologischen Innovationen vereint. Mit einem Diamantschliff versehen, reiht sich das elegante und schlanke Kameramodul nahtlos in das Gesamtbild des Geräts ein.Um die Haltbarkeit zu erhöhen, wurde dem Gehäusematerial des HONOR Magic V3 eine spezielle Faser beigemischt. Das erhöht die Stoßfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Flaggschiff-Modellen um das 40-fache[4] und reduziert gleichzeitig die Dicke der Rückseite um über 30 %[5]. Außerdem hält das Gerät dank des eigens entwickelten Scharniers aus HONOR Super Steel bis zu 500.000[6] Faltzyklen stand und hat die renommierte SGS Durability Certification erhalten. Die Innovation ist darüber hinaus mit dem HONOR supergepanzerten Innen-Display und dem HONOR Anti-Kratzer NanoCrystal-Bildschirm ausgestattet und hält somit den Strapazen des täglichen Gebrauchs stand.Dank eines 6,43 Zoll großen externen Displays und einem 7,92 Zoll großen internen, faltbaren Bildschirm[7] bietet das HONOR Magic V3 ein immersives und visuell angenehmes Benutzererlebnis. Zusätzlich ist das Gerät ganz auf das Wohlbefinden der Nutzer ausgerichtet und verfügt über eine Reihe innovativer Funktionen für mehr Sehkomfort. Dazu zählen zum Beispiel die weltweit erste AI Defocus Display-Technologie, die 4.320 Hz risikofreie PWM-Dimmung[8], die dynamische Dimmung, die Circadian Night-Anzeige und die Natürliche Farbtonanzeige.Darüber hinaus verfügt das HONOR Magic V3 über einen fortschrittlichen 5.150 mAh[9] Silizium-Karbon-Akku der dritten Generation, der durch das blitzschnelle 66 W[10] kabelgebundene und 50 W[11] kabellose HONOR SuperCharge unterstützt wird und für ein stressfreies mobiles Erlebnis ohne Unterbrechungen sorgt. Gemeinsam mit dem innovativen HONOR Falcon Camera System, bestehend aus einer 50-MP-Periskop-Telekamera, einer 50-MP-Hauptkamera und einer 40-MP-Ultraweitwinkelkamera, verspricht das Gerät eine exzellente Bildqualität und Vielseitigkeit - perfekt für alle, die sich atemberaubende Smartphone-Fotografie wünschen.Das HONOR Magic V3 bietet nicht zuletzt eine Vielzahl intelligenter Eigenschaften. Dazu zählen der KI-Assistent Magic Portal on Foldable und KI-gestützte Fotofunktionen wie HONOR AI Motion Sensing für schnelle Aufnahmen sowie die HONOR AI Portrait Engine, die Portraits besser gelingen lässt. In Zusammenarbeit mit Google Cloud konnte HONOR zudem eine Reihe von Produktivitätsfunktionen verbessern, die - unterstützt von den KI-Modellen und Cloud-Technologien von Google - die allgemeine Effizienz steigern. Dazu gehören der HONOR AI Eraser, der unerwünschte Objekte aus Fotos entfernt, die Face-to-Face-Übersetzung während Gesprächen und weitere Übersetzungstools in HONOR Notes. Damit löst HONOR sein Versprechen ein, mithilfe von KI-gestützten Funktionen den wachsenden Anforderungen von Geschäfts- und Profi-Nutzern gerecht zu werden.Während der Präsentation des HONOR Magic V3 hob HONOR auch seine Kooperation mit Google Cloud hervor. "Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit HONOR zu vertiefen", sagte Matt Waldbusser, Managing Director von Global Solutions and Consumer AI bei Google Cloud. "Durch die Integration der KI-Modelle und der Cloud-Technologie von Google eröffnet HONOR den Nutzern des Magic V3 spannende neue Möglichkeiten, KI in ihrem Alltag zu erleben."HONOR MagicPad 2: Perfekte Integration von Produktivität und UnterhaltungDas HONOR MagicPad 2 besticht durch sein beeindruckend schlankes Design mit einem ultraflachen 5,8 mm dünnen Gehäuse und einem Gewicht von nur 555 g, was es zum idealen Begleiter für unterwegs macht. Es verfügt über ein 12,3 Zoll großes HONOR Eye Comfort Display[12] mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz[13]. Die Vorteile: ein beeindruckendes und flüssigeres visuelles Benutzererlebnis mit verbesserter Reaktionsfähigkeit bei jeglichem Content. Darüber hinaus verfügt das Tablet über zwei TÜV-Zertifizierungen und sorgt durch Innovationen wie das AI Defocus Display, die 4.320 Hz Hochfrequenz-PWM-Dimmung[14], die Circadian Night-Anzeige und dynamische Dimmfunktionen.Doch die Neuheit überzeugt nicht nur visuell, sondern auch auditiv.Das HONOR MagicPad 2 ist IMAX-Enhanced-zertifiziert und garantiert so hochwertige Unterhaltung mit atemberaubender Bildqualität und beeindruckendem Klang von DTS. So können Nutzer auf Disney+ jederzeit und überall in kinoreife audiovisuelle Erlebnisse eintauchen. Dank HONOR Spatial Audio-Technologie verfügt das Tablet über ein um 25 %[15] erweitertes Klangfeld im Vergleich zu seinem Vorgänger - und verbessert den wahrgenommenen Klang maßgeblich.Das HONOR MagicPad 2 wird von der Snapdragon® 8s Gen 3 Flaggschiff-Plattform angetrieben, die mehrere Aufgaben gleichzeitig wie Schreibarbeit und Gaming hervorragend bewältigt. Der voluminöse 10.050-mAh-Akku dient als leistungsstarkes Backup für Arbeit und Unterhaltung, ergänzt durch die 66-W-Schnellladetechnologie für zügiges Aufladen und effizienten Stromverbrauch - ein beruhigendes Gefühl auch bei intensiver Nutzung.Beim Betriebssystem setzt HONOR auf das neue MagicOS 8.0, das auf der Erkennung von Userabsichten basiert und mit leistungsstarken KI-Funktionen ein beispiellos intelligentes und magisches Nutzererlebnis bietet. Die Magic Portal-Funktion kann Interaktionsbedürfnisse vorhersagen und Intentionen im Voraus erkennen. So lassen sich beispielsweise durch langes Drücken und Ziehen Termine planen. KI-gesteuerte Büro-Tools wie Sprache-zu-Text, eine Software zur Verschönerung der Handschrift und eine Funktion zur Erkennung von Formeln erhöhen die Produktivität des HONOR MagicPad 2 zusätzlich und helfen den Nutzern, im Alltag mehr zu erreichen.HONOR Watch 5: Leichtes Design und fortschrittliche FunktionenHONOR stellte auf der IFA außerdem die HONOR Watch 5 vor, ein Mix aus moderner Technologie und elegantem Design. Mit einem Gewicht von 35 g[16] und einer Dicke von nur 11 mm ist die Smartwatch leicht und angenehm zu tragen - den ganzen Tag lang. Das 1,85 Zoll große AMOLED-Farbdisplay mit einer Auflösung von 450 x 390 Pixeln und 322 PPI erleichtert die Vollbild-Touchbedienung und sorgt für ein lebendiges visuelles Erlebnis.Die HONOR Watch 5 wartet mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von 15 Tagen auf[17]. Möglich macht es ein Silizium-Karbon-Akku mit einer Kapazität von 480 mAh. Für einen effizienten Energieverbrauch sorgt parallel das Turbo X Smart Power Management. Die Smartwatch zeichnet zudem wichtige Gesundheitswerte wie Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung auf und hilft den Nutzern so, ihr Wohlbefinden in Echtzeit zu überwachen. Mit dem AccuTrack-Positionierungssystem verbessert die HONOR Watch 5 außerdem die GPS-Genauigkeit erheblich und ermöglicht eine präzisere Aufzeichnung der Aktivitäten.HONOR MagicBook Art 14: Elegante Erschließung KI-gestützter Produktivität der ZukunftDas HONOR MagicBook Art 14 stellt einen bahnbrechenden Fortschritt in der Laptop-Branche dar. Das neue Gerät verbindet auf den Nutzer zugeschnittene Innovation mit robusten Fähigkeiten und verfolgt ein klares Ziel: ein transformiertes Laptop-Erlebnis.Mit seinem "Vine-leaf Curves"-Design und der Satin-Emaille-Sprühtechnologie stellt dieser Laptop ein Meisterwerk der Leichtbauweise dar: Er vereint modernste KI-Funktionen auf Plattformebene mit robuster Hardware und Software. HONOR überträgt die zwei für Smartphones typischen Eigenschaften Leichtigkeit und Schlankheit auf Laptops und führt mit dem HONOR MagicBook Art 14 den bisher leichtesten und schlankesten AIPC auf dem Markt ein. Das HONOR MagicBook Art 14 besticht durch seine bahnbrechende Topologie-Struktur, wiegt nur etwa 1 kg[18] und misst lediglich eine Dicke von 10 mm[19]. Mit seinem Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung und einer Tastatur aus Titan verkörpert das Gerät die Balance zwischen leichtem Design und Langlebigkeit.Zudem verfügt der Laptop über ein branchenführendes modulares Kameradesign mit einer abnehmbaren Magnetkonfiguration, die die Privatsphäre und Anpassungsfähigkeit erhöht und ein breiteres und immersiveres visuelles Erlebnis bietet.Das HONOR MagicBook Art 14 verfügt über ein fesselndes 14,6-Zoll-HONOR-FullView-Touchdisplay mit einer kristallklaren Auflösung von 3,1 K[20]. Mit einem außergewöhnlichen Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 97 %[21], dem größten unter den 14-Zoll-Laptops, sorgt er für ein immersives und bereicherndes Seherlebnis. Dieses unterstützen die branchenweit führenden Augenschutztechnologien des Displays. Dazu zählen beispielsweise die 4.320-Hz-Hochfrequenz-PWM-Dimmung[22], eine dynamische Dimmtechnologie sowie ein E-Book-Modus, die ein komfortables und sicheres Seherlebnis ermöglichen.Farben und PreiseInspiriert von der Natur ist das HONOR Magic V3 ab sofort in drei beeindruckenden Farbvarianten[23], Reddish Brown, Green und Black, zu einem Preis von 1.999,90 Euro erhältlich. Zur Einführung bietet HONOR ein besonderes Vorteilspaket: Kunden des HONOR Online-Shops erhalten das Gerät mit einem 300 Euro-Coupon zum Endpreis von 1.699,90 Euro und bekommen gratis ein Ladegerät, eine kabellose Ladestation, HONOR Earbuds X5 und eine HONOR Watch 4 dazu.Das HONOR MagicBook Art 14 ist in den Farben Emerald Green, Starry Grey und Weiß[24] erhältlich. Die Verfügbarkeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Das HONOR MagicPad 2 ist in den beiden Farbvarianten Moonlight White und Black[25] zu einem Preis ab 599,90 EUR verfügbar.Die Verfügbarkeit der HONOR Watch 5 wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Weitere Informationen sind im HONOR Online-Shop verfügbar unter www.honor.com.__________________________________________[1] Das bisher dünnste faltbare Smartphone der Welt.[2] Die Angabe von 9,2 mm stammt aus HONOR Laboren und bezieht sich auf die Dicke des schwarzen HONOR Magic V3 im gefalteten Zustand. Die Gesamtdicke berücksichtigt nicht die Schutzfolien des Innen- und Außendisplays sowie den erhöhten Teil der Kamera. Die tatsächlichen Daten können je nach Konfiguration, Herstellungsprozess und Messmethode variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Gerät.[3] Die Angaben stammen aus HONOR Laboren und beziehen sich auf die leichteste Variante in Schwarz. Andere Modelle wiegen etwa 230 g. Das tatsächliche Gewicht kann je nach Konfiguration, Herstellungsprozess und Messmethode variieren. Das Gesamtgewicht beinhaltet den Akku, jedoch nicht das Gewicht von Displayschutzfolien oder SIM-Karten.[4] Daten stammen aus HONOR Laboren und beziehen sich auf das schwarze HONOR Magic V3 Modell. Die Sturzfestigkeit wurde im Vergleich zu herkömmlichem Glas auf Trägern gleichen Gewichts mit Nanokristallglas der zweiten Generation getestet. Als präzises elektronisches Produkt kann ein Mobiltelefon beim Herunterfallen dennoch beschädigt werden. Bitte seien Sie vorsichtig, um Stürze und Stöße zu vermeiden.[5] Daten stammen aus HONOR Laboren. Nur das schwarze HONOR Magic V3 Modell wird unterstützt.[6] Daten stammen aus HONOR Laboren.[7] Das Display hat abgerundete Ecken. Die Diagonale des inneren Bildschirms beträgt 7,92 Zoll, die des äußeren Bildschirms 6,43 Zoll. Diese Angaben beziehen sich auf ein Rechteck mit Standardmaßen (der tatsächlich nutzbare Bildschirmbereich ist auf beiden Displays etwas kleiner).[8] Die 4.320 Hz Ultra-Hochfrequenz-PWM-Dimmtechnologie ist mit der 4.320Hz PWM-Dimmtechnologie ausgestattet, die vom TÜV Rheinland als flimmerfrei zertifiziert ist und das risikofreie Dimmniveau erreicht. Der Prüfstandard des TÜV Rheinland für die Flimmerfreiheit bezieht sich auf die Norm IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Std 1789-2015 zur Definition der Korrelation zwischen Flimmerrisikostufe und Flimmerfrequenz: Ab einer Dimmfrequenz von 3.125 Hz ist das flimmerfreie Niveau erreicht. Das Außendisplay des HONOR Magic V3 unterstützt 4.320-Hz-Ultra-Hochfrequenz-PWM-Dimmen und das Innendisplay das 3.840-Hz-Ultra-Hochfrequenz-PWM-Dimmen, was sich insbesondere bei geringer Helligkeit positiv auswirkt. Das Telefon ist kein Medizinprodukt und nicht zur medizinischen Behandlung geeignet.[9] Die typische Akkukapazität beträgt 5.150 mAh, die Nennkapazität 5.050 mAh.[10] 66 W HONOR SuperCharge bedeutet, dass die maximale Ausgangsleistung des Ladegeräts 66 W beträgt. Die unterstützte maximale Ladeleistung über Kabel beträgt 66 W bei Verwendung des originalen SuperCharge-Ladegeräts. Die tatsächliche Ladeleistung kann je nach individuellen Unterschieden, Benutzergewohnheiten und Umgebungsfaktoren variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Szenario.[11] Es wird ein kabelloses HONOR-Schnellladegerät mit einer Ladespezifikation von mindestens 50 W benötigt. Die tatsächliche Ladeleistung kann je nach individuellen Unterschieden, Benutzergewohnheiten und Umgebungsfaktoren variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Szenario.[12] Daten stammen aus HONOR Laboren. Die Diagonale des Displays beträgt 12,3 Zoll, gemessen als Standardrechteck. Durch die abgerundeten Ecken des Displays ist der tatsächlich sichtbare Bereich etwas kleiner.[13] Der Bildschirm unterstützt eine maximale Bildwiederholrate von 144 Hz. Die tatsächliche Bildwiederholrate kann je nach App-Oberfläche und Spielqualität leicht variieren. Bitte orientieren Sie sich an Ihrem tatsächlichen Nutzungserlebnis.[14] Das HONOR MagicPad 2 ist mit der 4.320Hz-PWM-Dimmtechnologie ausgestattet, die vom TÜV Rheinland als flimmerfrei zertifiziert ist und das risikofreie Dimmniveau erreicht. Der Prüfstandard des TÜV Rheinland für die Flimmerfreiheit bezieht sich auf die Norm IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Std 1789-2015 zur Definition der Korrelation zwischen Flimmerrisikostufe und Flimmerfrequenz: Ab einer Dimmfrequenz von 3.125 Hz ist das flimmerfreie Niveau erreicht. Das Tablet ist kein Medizinprodukt und nicht zur medizinischen Behandlung geeignet.[15] Daten stammen aus HONOR Laboren.[16] Die tatsächlichen Abmessungen können von Produkt zu Produkt leicht abweichen. Alle Angaben beziehen sich auf das tatsächliche Produkt.[17] Daten stammen aus HONOR Laboren und wurden unter Verwendung eines HONOR-Telefons ermittelt.[18] Daten stammen aus HONOR Laboren. Das tatsächliche Gewicht kann je nach Konfiguration variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.[19] Daten stammen aus HONOR Laboren. Die hier angegebene Dicke beinhaltet nicht die Höhe der Standfüße.[20] Die Auflösung wird als Standardrechteck gemessen; daher ist die effektive Pixelanzahl etwas geringer.[21] Daten stammen aus HONOR Laboren. Die Daten zum Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis werden auf Basis des Verhältnisses der sichtbaren Bildschirmfläche zur Bildschirmgröße ermittelt. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.[22] Die Auflösung Das HONOR MagicBook Art 14 ist mit der 4.320-Hz-PWM-Dimmtechnologie ausgestattet, die vom TÜV Rheinland als flimmerfrei zertifiziert ist und das risikofreie Dimmniveau erreicht. Der Prüfstand der flimmerfreien Zertifizierung des TÜV Rheinland bezieht sich auf den Standard IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Std 1789-2015 für die Definition des Zusammenhangs zwischen dem Flimmerrisikoniveau und der Flimmerfrequenz: Wenn die Dimmfrequenz höher als 3.125 Hz ist, wird das ungefährliche Flimmerniveau erreicht. 