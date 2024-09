Die Mercedes-Benz Group verzeichnet derzeit eine turbulente Phase an der Börse. Am jüngsten Handelstag rutschte die Aktie um 0,7 Prozent auf 57,86 EUR ab, was den anhaltenden Druck auf den Automobilhersteller widerspiegelt. Trotz dieser Entwicklung bleibt das durchschnittliche Kursziel der Analysten mit 88,45 EUR optimistisch. Die Diskrepanz zwischen aktuellem Kurs und Prognose deutet auf ein erhebliches Potenzial hin, wenngleich die Herausforderungen nicht zu übersehen sind.

Globale Marktdynamik im Fokus

Die Schwierigkeiten von Mercedes-Benz beschränken sich nicht nur auf den heimischen Markt. Der chinesische Absatzmarkt, einst Wachstumsmotor der Branche, bereitet zunehmend Sorgen. Dennoch zeigt sich das Unternehmen entschlossen, diesen Herausforderungen aktiv zu begegnen. Mit einem prognostizierten Gewinn von 11,41 EUR je Aktie für das Jahr 2024 und einer [...]

Hier weiterlesen