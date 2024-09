Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen BankInvest - name changes

The name changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 12 September 2024. ISIN: DK0060516854 ----------------------------------------------------------------- Name: BankInvest EM Markets Akt Vonto/BankIn A ----------------------------------------------------------------- New name: BankInvest Emerging Markets Aktier A ----------------------------------------------------------------- Short name: BAIEMMAVBIA ----------------------------------------------------------------- New short name: BAIEMMAA ----------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 98815 ----------------------------------------------------------------- ISIN: DK0062502621 ----------------------------------------------------------------- Name: BankInvest EM Mark AktVonto/BankIn Akk A ----------------------------------------------------------------- New name: BankInvest Emerging Markets Aktier Akk A ----------------------------------------------------------------- Short name: BAIEMMAVBAKKA ----------------------------------------------------------------- New short name: BAIEMMAAA ----------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 320494 ----------------------------------------------------------------- For further information please contact Surveillance, tel: +45 33 93 33 66