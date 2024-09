Experte zu Bitcoin: "Vorsicht vor zu viel Gier!"

Jede Woche veröffentlicht der Experte "Doctor Profit" einen neuen Bericht zur Lage rund um Bitcoin. Dabei geht er neben technischen Analysen auch auf psychologische und makroökonomische Geschehnisse ein, um ein möglichst umfassendes Bild der weiteren Entwicklung des Bitcoin-Kurses zu erhalten. In seiner aktuellen Recherche zeigt sich ein gemischtes Bild: Einerseits sieht er einen guten Zeitpunkt, um in Bitcoin zu investieren, andererseits warnt er davor, durch Gier auf den besten Einsteigspunkt sich ;öglichkeiten entgehen zu lassen.

Wichtige Unterstützungszonen: EMA50 und Broadening Wedge

Im ersten Teil seiner Analyse betrachtet er die technischen Gegebenheiten rund um Bitcoin. Einen der wichtigsten Faktoren sieht er in der Unterstützungszone rund um den 50-Tage-Exponentiell-Gleitenden-Durchschnitt (EMA50). Diesen sieht er als elementar an, weshalb er in den letzten Tagen seine Long- und Spot-Orders platziert hat. Im abfallenden Keilmuster erkennt er eine zweite wichtige Unterstützungslinie, da für ihn das "Descending Broadening Wedge"-Muster klar erkennbar ist. Sollte dies zutreffen, wird sich Bitcoin seiner Ansicht nach in der geplanten Preisspanne weiterbewegen. Doctor Profit betont, dass ein langfristiger Zeithorizont entscheidend ist, und warnt vor kurzfristigem Denken.

Bild des Keilmuster, Quelle: https://twitter.com/DrProfitCrypto/status/1832815513933599029/photo/1

"Dies ist ein Wochenchart", erklärt der Experte. "Jede Kerze repräsentiert eine Woche, und wir werden wahrscheinlich weiter innerhalb dieser Seitwärtsbewegung bleiben, bevor ein Ausbruch passiert. Geduld ist gefragt."

Aktuelle Gelegenheiten nutzen

Besonders die "bärisch" eingestellten Experten sieht er derzeit als gefährlich für die Anlegergemeinschaft. Schon 2022 warnten viele Analysten vor einem weiteren Rückgang von 16.000 auf 10.000 US-Dollar, was jedoch nie eintrat. Diese Investoren verpassten auch die darauf folgende Aufwärtsbewegung, womit viele die Chance verpassten. Der Schweizer Experte ist der Meinung, dass sich dieses Szenario aktuell wiederholt, da viele auf einen Abrutschen von Bitcoin unter 50.000 US-Dollar setzen.

Dabei warnt er vor zu viel Gier im Markt: "Viele Menschen warten auf niedrigere Preise, doch der Markt wird sie bestrafen." Mit dieser Aussage zeigt er seine Zuversicht, dass der Bitcoin-Preis seiner Einschätzung nach nicht mehr viel tiefer fallen wird.

Risikomanagement: Geduld und Vorsicht sind entscheidend

Zur optimalen Absicherung des Risikomanagements ist der Analyst für eine Preisbewegung bis zu 10 Prozent unter dem aktuellen Wert gewappnet. Der EMA50 liegt derzeit 2 Prozent unter dem Marktwert, und die Unterstützungszone des Broadening Wedge etwa 10 Prozent darunter. Sollte der Preis steigen, kann eine Stop-Loss-Position auf den Einstiegspreis fixiert werden, um das Risiko für Verluste zu minimieren. Er bleibt jedoch bei der Meinung, dass Geduld eine der wichtigsten Tugenden in der aktuellen Marktsituation ist und Anleger daher mittelfristig denken sollten.

Bitcoin Miner capitulation is over.



The bull run starts here. pic.twitter.com/9VPaADMwDx - Crypto Rover (@rovercrc) September 10, 2024

Trotz der aktuellen Marktunsicherheiten zeigt sich der Experte optimistisch. "Der Markt ist derzeit sehr gesund", erklärt er. Auch die negativen Finanzierungsraten sieht er als günstige Gelegenheit für einen Einstieg bei Bitcoin. Aus seiner Erfahrung ist ein Überhang an Short-Positionen oft ein gutes Zeichen, um Long-Positionen zu eröffnen, womit er sich mit vielen anderen Experten einig ist. Durch einen Short Squeeze könnte der Preis in den nächsten Tagen einen sprunghaften Anstieg erleben.

Mittelfristig sieht er auch positive Signale am Markt, weshalb er das vorzeitige Ausrufen des Endes des Bullenmarktes aktuell ablehnt. "Menschen verstehen nicht, dass Bitcoins parabolische Bewegung im Durchschnitt 10 bis 12 Monate nach dem Halving beginnt. Das Halving war im April, wir sind also sehr gut im Zeitplan."

KI- und Memecoins zeigen Stärke

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.