Die Mercedes-Benz Group-Aktie verzeichnete am Handelstag Verluste und fiel auf 57,81 EUR, was einem Rückgang von 0,7 Prozent entspricht. Trotz dieser Entwicklung bleibt das durchschnittliche Kursziel der Analysten mit 88,45 EUR deutlich über dem aktuellen Niveau. Die Aktie befindet sich derzeit 33,97 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 77,45 EUR, das am 08.04.2024 erreicht wurde.

Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Der Automobilhersteller sieht sich mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, darunter rückläufige Absatzzahlen bei Elektrofahrzeugen im Heimatmarkt und Schwierigkeiten auf dem wichtigen chinesischen Markt. Dennoch zeigt sich das Unternehmen entschlossen, diese Hürden zu meistern. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 11,45 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,99 EUR je Aktie, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr (5,30 EUR) bedeutet.

Anzeige

Die neusten Mercedes-Benz-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Mercedes-Benz-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...