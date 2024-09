Coburg (ots) -Mit Wirkung zum 15.9.2024 hat der Aufsichtsrat Dr. Christoph Samwer zum Vorstand der HUK24 AG bestellt. Der 40-Jährige übernimmt das Ressort Marketing und Vertrieb. Stefan Gronbach (60), der interimsweise das Ressort führt, wird bis Ende des Jahres im Vorstand der HUK24 AG bleiben und sich danach wieder voll auf sein Vorstandsmandat der HUK-Coburg Versicherungsgruppe (Vertrieb und Marketing) konzentrieren."Ich freue mich sehr, Christoph Samwer als Vorstandsmitglied für die HUK24 AG gewonnen zu haben", sagt Klaus-Jürgen Heitmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates der HUK24 AG. "Der Name ist untrennbar verbunden mit dem erfolgreichen Aufbau und Management von kundenorientierten Digitalunternehmen", so Heitmann weiter."Die ausgewiesene Marketing- und Digital-Kompetenz von Christoph Samwer stellt eine hervorragende Basis dar, um gemeinsam mit Daniel Schröder (37) - Vorstand Betrieb, Technik, Prozesse - die Marktposition der HUK24 als den führenden Onlineversicherer Deutschlands weiter auszubauen", ist Heitmann überzeugt.Der gebürtige Göttinger Christoph Samwer studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und promovierte an der Technischen Universität München zu Anreizeffekten im Versicherungsvertrieb. Von 2009 bis 2013 war er bei McKinsey & Company und betreute zahlreiche Klienten aus der Bank- und Versicherungswirtschaft.Anschließend gründete er Lendico, eine Onlinekreditplattform, welche von der ING-DiBa übernommen wurde. Von 2017 bis 2024 war er Mitgründer und CEO des Digitalversicherers FRIDAY. Dr. Christoph Samwer ist u.a. Mitglied im Digital Finance Forum des Bundesministeriums der Finanzen (BMF)."Ich wünsche Christoph Samwer viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe", so Heitmann abschließend. Zugleich dankte er Stefan Gronbach für die Bereitschaft, weiter für die HUK24 zur Verfügung zu stehen.Weitere Informationen und Kontakt:HUK-COBURG UnternehmenskommunikationE-Mail: presse@huk-coburg.deDr. Kerstin BartelsTel.: 09561/96-22600E-Mail: kerstin.bartels@huk-coburg.deLea SchreiberTel.: 09561/9622610E-Mail: lea.schreiber@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7239/5861814