Akcakoca-3 wurde im Juli 2024 perforiert und liefert aktuell bei voller Produktion eine Fördermenge von 4,66 MMcf/Tag

10. September 2024 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - Trillion Energy International Inc. ("Trillion" oder das "Unternehmen") (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (FWB: Z62) freut sich bekannt zu geben, dass in der Bohrung Akcakoca-3 im Gasfeld SASB mittlerweile der Förderbetrieb aufgenommen wurde.

Am 17. Juli 2024 wurden in der Bohrung Akcakoca-3 elf (11) Meter Gashorizont perforiert; aufgrund eines verzögerten Druckaufbaus konnte dieses Gas aber zunächst nicht gefördert werden.

Bis Freitag, den 6. September 2024, war der Förderdruck (Well Head Pressure/WHP) in der Bohrung Akcakoca-3 dann auf 616 psi gestiegen, und so konnte das Bohrloch in Produktion genommen werden. Zu Beginn lag die Förderrate bei 4,28 MMcf/Tag, erhöhte sich dann aber auf 4,66 MMcf/Tag zusammen mit einem Förderdruckanstieg auf 645 psi.

Zur gleichen Zeit wurde die Bohrung Alapli-2 geöffnet, um den Druck zu testen, und das Gas strömte auch an die Oberfläche. Derzeit werden hier allerdings keine nennenswerten Gasmengen gefördert; die Produktion hängt derzeit vom Einbau der Geschwindigkeitsstränge (Velocity Strings) ab.

"Wir sind von der starken Leistung der Bohrung Akcakoca-3 und den erfolgreichen Durchflusstests in der Bohrung Alapli-2 überwältigt", meint Arthur Halleran, CEO von Trillion Energy. "Alle Bohrlöcher mit Ausnahme von Bayhanli-2 wurden inzwischen in Produktion genommen oder auf ihren Durchfluss getestet, um festzustellen, ob in den 4 1/2'-Förderrohren Gas vorhanden und auch förderfähig ist. Damit wird bestätigt, dass das Gas nach der Installation der 2 3/8 "-Rohre auch in einer vorhersehbaren und stabilen Menge durch die Rohre strömt."

Über das Unternehmen

Trillion Energy International Inc. konzentriert sich auf die Förderung von Erdöl und Erdgas für Europa und die Türkei und besitzt Erdgasprojekte in der Türkei. Das Unternehmen ist zu 49 % Eigentümer des Erdgasfeldes SASB, einem Erdgaserschließungsprojekt am Schwarzen Meer und ist (mit Ausnahme von drei Bohrungen mit 9,8 %) zu 19,6 % am Ölfeld Cendere beteiligt. Das Unternehmen hält einen 50%igen Anteil and 3 Erdölexplorationsblöcken im Südosten der Türkei. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.sedar.com und auf unserer Webseite.

Kontakt

Brian Park, Vice President of Finance

1-778-819-1585

E-Mail: mailto:info@trillionenergy.com

Website: http://www.trillionenergy.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens, die behördliche Genehmigung für die Ernennung von Führungskräften und Direktoren zu erhalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Trillion verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten, Verzögerungen, Änderungen der Strategie und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und sich im Laufe der Zeit ändern können. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und Strategien aufgrund verschiedener Faktoren erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unvorhergesehene Herausforderungen der Wertpapieraufsichtsbehörden, COVID, Öl- und Gaspreisschwankungen, betriebliche und geologische Risiken, Änderungen in der Kapitalbeschaffungsstrategie, die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen, das Ergebnis von Geschäftsverhandlungen, Änderungen der technischen oder betrieblichen Bedingungen, die Kosten der Gas- und Ölförderung, die steigen können und so hoch sein können, dass die Förderung unwirtschaftlich und nicht rentabel ist, sowie andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens auf http://www.sedar.com, einschließlich des zuletzt eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 20-F und den nachfolgenden Unterlagen erläutert werden. Eine vollständige Zusammenfassung unserer Öl- und Gasreserven für die Türkei finden Sie in unseren Formularen F-1,2,3 51-101, die auf www.sedar.com eingereicht wurden, oder fordern Sie eine Kopie unseres Reservenberichts an, der am 31. Dezember 2022 erstellt bzw. am 31. Januar 2023 aktualisiert wurde.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76792Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76792&tr=1



