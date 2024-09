Mainz (ots) -Premiere für City-Biathlon in Dresden - und zugleich Ausblick auf die neue Saison mit einer neuen Biathlon-Expertin im ZDF: Denise Herrmann-Wick, die als "Sportlerin des Jahres 2023" ihre Erfolgskarriere beendete, wird am Sonntag, 15. September 2024, 16.15 Uhr, im Rahmen der "sportstudio live"-Übertragung aus Dresden in ihrer neuen Aufgabe als ZDF-Biathlon-Expertin vorgestellt. Auch ein neues Kommentatoren-Duo bei Biathlon-Übertragungen im ZDF ist dann am Mikrofon: Den spätsommerlichen Auftritt der Biathlon-Elite rund um das Heinz-Steyer-Stadion in der sächsischen Landeshauptstadt kommentiert ZDF-Reporter Volker Grube. An seiner Seite der langjährige ZDF-Biathlon-Experte Sven Fischer, der ab der kommenden Biathlon-Saison die Rolle als Co-Kommentator übernehmen wird.Denise Herrmann-Wick: "Ich freue mich darauf, in der kommenden Biathlon-Saison die Wettbewerbe als ZDF-Expertin begleiten zu können. Beim City-Biathlon in Dresden schaue ich das erste Mal hinter die Kulissen einer solchen Live-Übertragung."City-Biathlon in DresdenBeim 2023 ausgetragenen City-Biathlon in Wiesbaden hatte sich Weltmeisterin und Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick von ihren Fans verabschiedet. Beim City-Biathlon 2024 in Dresden wird sie nun Franziska Preuß, der siebenfachen Medaillengewinnerin bei Biathlon-Weltmeisterschaften, sowie Janina Hettich-Walz, der einzigen deutschen Einzelmedaillengewinnerin bei der Biathlon-WM im vergangenen Februar, die Daumen drücken für das Rennen auf Skirollern. Eine der Konkurrentinnen bei der Form-Überprüfung elf Wochen vor dem Start des Weltcups: Gesamtweltcupsiegerin und Weltmeisterin Lisa Vittozzi aus Italien. "sportstudio live" überträgt ab 16.25 Uhr den Lauf der Frauen in Dresden und ab 17.05 Uhr den der Männer. Bei diesem Rennen ist unter anderem der fünffache Weltcup-Gesamtsieger Johannes Thingnes Bø aus Norwegen im Einsatz. Für Deutschland starten Justus Strelow und Philipp Nawrath.Das ZDF-Biathlon-TeamModerator Alexander Ruda führt durch die "sportstudio live"-Übertragung aus Dresden - und er ist in dieser Rolle auch in der kommenden Biathlon-Saison wieder im Einsatz. Als Expertinnen an seiner Seite weiterhin die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier und neu die zweimalige Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick. Die beiden ehemaligen Team-Kolleginnen werden im Wechsel und bei den Saison-Highlights gemeinsam ihr Biathlon-Knowhow in die ZDF-Übertragungen einbringen. Der neue Biathlon-Kommentator Volker Grube und der neue Co-Kommentator Sven Fischer folgen auf Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger, die sich im vergangenen März nach 20 gemeinsamen Kommentatoren-Jahren vom ZDF-Publikum verabschiedet hatten.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie "sportstudio live: City-Biathlon" (https://www.zdf.de/sport/sportstudio-live/sportstudio-live-310.html) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5861820