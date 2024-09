Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, eine Tochter von Daimler Truck, will in seinem Stammwerk im japanischen Kawasaki eine Testanlage zur Rückgewinnung von Materialien aus gebrauchten Elektrofahrzeug-Batterien aufbauen. Bei dem Projekt partnert Mitsubishi Fuso mit True 2 Materials (T2M). Ab 2025 wollen die Unternehmen die Pilotanlage nutzen, um die Wiederverwendbarkeit von Anoden-, Kathoden- und Elektrolytmaterialien durch Batteriezellenhersteller ...

