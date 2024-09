Köln (ots) -Die Spezialstaffel von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden", die RTL und RTL+ anlässlich des 20-jährigen IBES-Jubiläums ins Programm genommen haben, war ein voller Erfolg. Die 17 Shows aus dem südafrikanischen Dschungel erzielten konstant hohe Reichweiten und starke Marktanteile: Durchschnittlich 2,46 Millionen Zuschauer:innen ab 3 Jahren (Ø MA: 11,3 Prozent) verfolgten die insgesamt 17 Folgen. Damit war der Legenden-Dschungel das TV-Highlight des Sommers. Vor allem in den jungen Zielgruppen glänzte die Staffel: im Schnitt 17,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und 20,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.Mit 19,2 Prozent (14-59 Jahre) und 12,7 Prozent (ab 3 Jahre) erzielte Folge 1 die höchsten Marktanteile der Staffel, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag Folge 14 von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" mit 23,1 Prozent Marktanteil an der Spitze.*Die Nettoreichweite der RTL-Programmmarke "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden"** lag auf Staffelbasis bei 35,04 Millionen.In der Streaming-Woche KW 34 war "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" laut Consumer Panel GfK das zweitstärkste Format, gemessen nach Teilnehmenden im SVoD Tracker.Das Dschungelcamp hat auch in den sozialen Netzwerken voll eingeschlagen und die Community mitgerissen. Auf den offiziellen IBES-Kanälen wurde nicht nur fleißig geliked und gepostet - die Stars und ihre Abenteuer waren auch heißes Thema in den Kommentaren. Die Zahlen sprechen für sich: Über 310 Millionen Impressions in der Woche nach dem Finale und satte 6 Millionen Interaktionen zeigen, wie stark das Engagement der Fans war.Reichweitenstärkste Plattformen sind dabei klar Instagram und TikTok vor Facebook und YouTube. Der Bestperformer unter den Clips (https://www.instagram.com/reel/C-viFyctXlS/) ist IBES-Drittplatzierter Gigi Birofio, der schmuggeln olympisch gemacht hat und mit dem Clip fast 3 Mio. Impressions bei Instagram geholt hat.*Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen**Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE Zeitraum 12.08.-01.09.; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogenPressekontakt:Katrin BechtoldtKommunikation RTL DeutschlandTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5861844