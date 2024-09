Erfahren Sie im Interview mit Dr. Robert Ertl, welche Vorteile die gettex für dich als Privatanleger bietet: Handel ohne Courtage und Börsenentgelt, über 440.000 Finanzprodukte, und das von 8:00 bis 22:00 Uhr. Zudem gibt Dr. Ertl Einblicke in die einzigartigen Features der Börse und die neu gestaltete Website. Gettex - die Börse für Privatanleger Welche Vorteile hat der Handel an der gettex für Privatanleger? gettex ist die einzige Börse, an der ohne Courtage und Börsenentgelt mehr als 440.000 Finanzprodukte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...