Gegenüber ihrem Allzeithoch haben die Anteile von Highflyer Celsius Holdings fast 70 Prozent an Wert verloren. Ist jetzt die Zeit zum Einstieg in die einstige 6.000-Prozent-Aktie gekommen?Es gibt eine Aktie, die es mit dem in den vergangenen fünf Jahren beeindruckenden Kurswachstum von Nvidia aufnehmen kann - es ist das Papier des Energy-Drink-Herstellers Celsius Holdings. Während der KI-Überflieger auf eine Performance von 2.270 Prozent zurückblickt, konnte sich der Produzent von Erfrischungsgetränken sogar um 2.560 Prozent steigern.