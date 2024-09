Köln/Bergheim. (ots) -Der bekannte islamistische Prediger und Ex-Boxer Pierre Vogel arbeitet offenbar als Boxtrainer in Bergheim im Rhein-Erft-Kreis. Der gebürtige Frechener übernimmt im "Fight Club Bergheim" das Training für die jüngeren Kinder von vier bis zehn Jahren, wie Vogel selbst in einem Youtube-Video erklärt. Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" ist Vogel schon seit etwa einem Jahr als Trainer in dem Verein tätig.Pierre Vogel, der unter dem Pseudonym Abu Hamza auftritt, gilt als eine der einflussreichsten Personen in der deutschen Salafismus-Szene. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist er wegen seiner Missionierungstätigkeiten insbesondere bei Jugendlichen im Blick der Behörden. Der einstige Profiboxer konvertierte 2001 zum sunnitischen Islam und wird im aktuellen "Lagebild Islamismus" des Verfassungsschutzes NRW als "extremistisch-salafistischer Prediger" bezeichnet. Auch im NRW-Verfassungsschutzbericht über das Jahr 2023 taucht er mehrfach namentlich auf.Ein Sprecher des Landesverfassungsschutzes äußerte sich auf Anfrage des "Kölner Stadt-Anzeiger" nicht zu Pierre Vogel, bezeichnete aber die Unterweisung von Kindern durch Extremisten als "höchst bedenklich". Für den Verfassungsschutz ist das Anwerben von Jugendlichen beim Kampfsport keine neue Entwicklung. Kampfsport stelle derzeit eine beliebte Sportart dar, von der auch Personen angezogen würden, die dem salafistischen Spektrum zuzuordnen seien.Link zum Artikel: www.ksta.de/859516Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5861867