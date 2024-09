DJ Berlin, Paris und London: Sanktionen gegen Iran wegen Raketen für Moskau

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs haben Iran aufgrund dessen Lieferung von ballistischen Raketen an Russland eine Eskalation des Konflikts vorgeworfen und Sanktionen angekündigt. Die Länder würden umgehend Maßnahmen ergreifen, um bilaterale Luftverkehrsabkommen mit Iran außer Kraft zu setzen, und darauf hinarbeiten, Sanktionen gegen Iran Air zu verhängen, erklärten die Außenministerien der drei Länder in einer Stellungnahme. Außerdem würden Deutschland, Frankreich und das Vereinte Königreich damit fortfahren, wesentliche Körperschaften und Einzelpersonen zu benennen, die an dem iranischen Programm zu ballistischen Raketen und an der Weitergabe ballistischer Raketen und anderer Waffen an Russland beteiligt sind.

Die Lieferung ballistischer Raketen an Russland "ist eine weitere Eskalation der militärischen Unterstützung Irans für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, durch die iranische Raketen europäisches Gebiet erreichen werden und das Leid der ukrainischen Bevölkerung noch verschärft wird. Dieser Vorgang ist eine Eskalation sowohl vonseiten Irans als auch vonseiten Russlands und stellt eine direkte Bedrohung der europäischen Sicherheit dar", erklärten die Außenministerien.

Berlin, Paris und London würden ihre "entschiedene" Reaktion auf diese Weitergaben eng mit ihren europäischen und internationalen Partnern abstimmen. Die Außenminister forderten Iran auf, unverzüglich jegliche Unterstützung für Russlands Krieg gegen die Ukraine einzustellen und die Entwicklung und Weitergabe seiner ballistischen Raketen zu stoppen.

