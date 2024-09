Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US2620371045 Dril-Quip Inc. 10.09.2024 US4576511079 Innovex International Inc. 11.09.2024 Tausch 1:1

CA22608C3012 Crest Resources Inc. 10.09.2024 CA60306F1018 Mineral Road Discovery Inc. 11.09.2024 Tausch 1:1

CA69380V1067 PTX Metals Inc. 10.09.2024 CA69380V2057 PTX Metals Inc. 11.09.2024 Tausch 4:1

CA8091441086 Scope Technologies Corp. 10.09.2024 CA80917B1094 Scope Technologies Corp. 11.09.2024 Tausch 1:1

