IBM plant eine bedeutende Erweiterung seiner Beratungsdienste im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz (KI) für Oracle-Anwendungen. Das Unternehmen beabsichtigt, ein umfangreiches Netzwerk von Beratern aufzubauen, die auf Oracle-Technologien und IBMs KI-Plattform watsonx spezialisiert sind. Ziel ist es, Kunden bei der Optimierung ihrer KI-Investitionen zu unterstützen und die Implementierungskosten zu senken. Diese Initiative kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Unternehmen laut einer IBM-Studie mit steigenden Rechenkosten und mangelndem KI-Fachwissen konfrontiert sind.

Übernahme zur Stärkung der Oracle-Expertise

Um seine Position im Oracle-Beratungsmarkt weiter zu festigen, plant IBM die Übernahme von Accelalpha, einem globalen Oracle-Dienstleister. Diese Akquisition soll IBMs Fähigkeiten in Bereichen wie Supply Chain Management, Finanzen und Kundenbeziehungsmanagement erweitern. Die Integration von Accelalpha in IBMs Beratungsabteilung wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen sein und IBMs Präsenz in mehreren Regionen weltweit stärken.

