Die Esa hat kürzlich den ersten von vier Satelliten aus der Cluster-Mission verglühen lassen. Damit möchte die Raumfahrtagentur nachhaltige Raumfahrt gewährleisten und Weltraumschrott vermeiden. Der erste der vier Cluster-Satelliten ist am 8. September 2024 gezielt in die Erdatmosphäre eingetreten und dort verglüht. Dabei handelte es sich um den Satelliten namens Salsa oder Cluster 2. Der Wiedereintritt fand über dem Südpazifik statt. So wollte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...