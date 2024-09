Künstliche Intelligenz zieht in den Alltag ein. Vor allem in personalintensiven Branchen bieten sich Chancen, Kosten zu senken. Das an der Nasdaq gelistete Technologie-Unternehmen A2Z Cust2Mate Solutions will das Einkaufen mit smarten Einkaufswagen revolutionieren. Berühmte Kunden haben die Israelis bereits akquirieren können und nun soll der operative Break-even kommen.

Big Data wird durch KI beherrschbar!

Dass die Künstliche Intelligenz in unseren Alltag einzieht, ist inzwischen eine Binsenweisheit. In den kommenden Jahren erwarten Experten dadurch Produktivitätsfortschritte im zweistelligen Prozentbereich. Seit der Einführung von Industrie-Robotern in den 1980ern gab es nicht mehr solche Sprünge. Die großen Internetkonzerne wie Alphabet, Meta oder Microsoft haben sich für diese Entwicklungen längst vorbereitet. Große Rechnerleistungen, automatisierte Sales-Prozesse und ein Fundus von Trillionen von Datenpunkten der Nutzer spielen den Multis dabei in die Karten. Sie nutzen Big Data, ihre Systeme lernen algorithmisch und entdecken sich wiederholende Muster ihrer User. Mit diesem Wissen wird Vertrieb zum Kinderspiel, so die Hoffnung, denn jeder erhält die Angebote, die er haben möchte oder glaubt, haben zu wollen.

Retail 3.0: Weniger Kosten, größere Warenkörbe, mehr Kundendaten

In diesem Segment zwischen KI und Big Data bewegt sich das israelische Technologie-Unternehmen A2Z Cust2Mate Solutions Corp. (0,62 US-Dollar, CA00249W1005). Sie haben über Jahre einen intelligenten Einkaufswagen entwickelt, nun startet der Roll-Out des "Cust2Mate - Einkaufswagens" im Retail Sektor. Er soll aus der wilden Regalflut, unüberschaubaren Warenangebote, Schlangen an den Kassen und gestressten Mitarbeitern in Supermärkten ein Relikt aus der Vergangenheit machen. Durch den Cust2Mate soll das Einkaufserlebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...