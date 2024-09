EQS-Media / 10.09.2024 / 17:33 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Neue ISIN und WKN für die Aktien der Deufol SE Aktienzusammenlegung ("Reverse Split") im Verhältnis 5:1 erfolgt

Neue ISIN: DE000A40ET54

DE000A40ET54 Neue WKN: A40ET54 Hofheim / Taunus, [10.] September 2024 Die Aktionäre der Deufol SE haben auf der letzten Hauptversammlung am 27.06.2024 u.a. eine Zusammenlegung von jeweils fünf auf den Namen lautenden Stückaktien zu einer auf den Namen lautenden Stückaktie beschlossen. Die Anzahl der Aktien der Deufol SE wird von 43.145.635 auf 8.629.127 reduziert. In diesem Zusammenhang wurden den Aktien der Deufol SE die neue ISIN DE000A40ET54 und die neue WKN A40ET5 zugeteilt. Die Umstellung erfolgt am 11.09.2024. Die technische Umsetzung in den Depots der Aktionäre erfolgt in den nächsten beiden Wochen bis zum 27.09.2024 durch die Depotbanken. "Über das eindeutige Votum unserer Aktionäre zur Aktienzusammenlegung haben wir uns sehr gefreut. Der nun umgesetzte Reverse Split ist Teil unserer langfristigen Vision und hatte die Erhöhung des Buchwertes je Aktie zum Ziel, welcher nach Umstellung sodann bezogen auf den Halbjahresstichtag 30.6.2024 15,29 Euro betragen wird", sagte Dennis Hübner, CEO der Deufol Gruppe. Die Deufol Gruppe plant keine Kapitalerhöhung und strebt weiterhin organisches Wachstum an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Deufol SE Investor Relations Telefon: +49 (6122) 50 1127 E-Mail: investors@deufol.com ISIN: DE000A1R1EE6



