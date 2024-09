Die Tesla-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 3,7 Prozent auf 224,34 USD an der NASDAQ, trotz gemischter Nachrichten für den Elektroautohersteller. Dieser Kursgewinn erfolgte inmitten eines herausfordernden Umfelds, in dem Tesla mit sinkenden Gewinnen und potenziellen Handelshürden konfrontiert ist. Im zweiten Quartal 2024 fiel der Gewinn pro Aktie auf 0,46 USD, verglichen mit 0,85 USD im Vorjahr, während der Umsatz leicht auf 25,50 Mrd. USD stieg.

Zollbedenken und Robo-Taxi-Hoffnungen

Zusätzlich zu den Gewinnherausforderungen sieht sich Tesla mit der Aussicht auf höhere Zölle in wichtigen Märkten konfrontiert. Kanada plant, einen 100-prozentigen Zoll auf chinesische Elektroautos zu erheben, was auch Teslas in China produzierte Fahrzeuge betreffen könnte. Das Unternehmen bemüht sich um Ausnahmeregelungen, ähnlich wie es sie bereits in der EU erreichen konnte. Trotz dieser Herausforderungen blicken Investoren gespannt auf die bevorstehende Präsentation des Tesla Robo-Taxis am 10. Oktober, welches als potenzieller Gamechanger für das Unternehmen gilt.

