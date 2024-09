Die HelloFresh SE verzeichnet bedeutende Bewegungen in ihren Aktienbeständen. DSR Ventures GmbH, eng verbunden mit Vorstandsmitglied Dominik Sebastian Richter, hat kürzlich einen beachtlichen Aktienkauf getätigt. Am 6. September 2024 wurden 1,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 6,71 Euro pro Stück erworben, was einem Gesamtvolumen von über 10 Millionen Euro entspricht. Diese Transaktion signalisiert ein starkes Vertrauensvotum in die Zukunft des Unternehmens seitens der Führungsebene.

Änderungen in der Aktionärsstruktur

Parallel dazu meldet Morgan Stanley eine Verschiebung in ihren Beteiligungen an HelloFresh. Der Finanzriese hält nun 4,19% der Stimmrechte direkt und weitere 8,08% über Finanzinstrumente. Diese Entwicklung unterstreicht das anhaltende Interesse institutioneller Investoren am Kochboxenversender, dessen innovative Geschäftsmodell weiterhin Aufmerksamkeit auf dem Kapitalmarkt generiert.

