EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aurubis AG: Aurubis nimmt weltweit einzigartige Anlage zur Probenpräparation in Betrieb



30.06.2025 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Aurubis nimmt weltweit einzigartige Anlage zur Probenpräparation in Betrieb Neue vollautomatisierte Anlage ermöglicht mehr als doppelt so viele Proben von Recyclingmaterial im Jahr am Standort Hamburg



Lieferanten profitieren von kürzeren Durchlaufzeiten, höchster Transparenz und verbesserter Qualität der Probenahme

Prozesssicherheit erhöht sich durch die umfassende Automatisierung in einem geschlossenen System Hamburg, 30. Juni 2025 - Die Aurubis AG, ein führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler weltweit, nimmt am Standort Hamburg eine neue innovative und vollautomatisierte Probenpräparationsanlage in Betrieb. Mit einer jährlichen Kapazität von bis zu 20.000 Proben setzt die Anlage neue Standards in der Recycling-Branche und erhöht die Kapazität der Probenpräparation des Aurubis-Werks um mehr als das Doppelte. Die neue innovative Anlage ist ein wesentlicher Bestandteil des gesamten Probenahmeprozesses und spielt eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung einer durchgängig hohen Qualität und effizienten Beprobung der Materialien. Durch ihre modulare Technologie kann die neue Anlage nahezu alle zu beprobenden Eingangsmaterialien des Standortes vollautomatisch präparieren. Neben Elektronikschrott gehören dazu auch Schlacken, Katalysatoren, Schlämme, Konzentrate sowie Anodenschlämme. Damit bietet die Hamburger Anlage eine einzigartige Vielfalt, die so in der Branche bislang weltweit einzigartig ist. Durch den vollautomatisierten Prozess reduziert sich die Zeit für die Probenpräparation von bislang fünf Tagen auf lediglich einen Tag. "Die neue Anlage bedeutet einen großen Fortschritt für Aurubis und stärkt unsere Position als Vorreiter in der Komplexmetallurgie", so Tim Kurth, Produktionsvorstand von Aurubis. Neben erhöhter Effizienz bei der Probenpräparation punktet die Anlage mit modernen Filter- und Absauganlagen, die für zusätzlichen Arbeits- und Umweltschutz sorgen. Auch die Prozesssicherheit erhöht sich durch die umfassende Automatisierung in einem geschlossenen System mittels moderner Authentifizierungssysteme deutlich. Michael Jordan, Werkleiter am Standort Hamburg betont: "Unsere Lieferanten profitieren direkt von kürzeren Durchlaufzeiten und einer Probenpräparation auf höchstem Qualitätsniveau. Mit der neuen Anlage gehen wir einen bedeutenden Schritt in Richtung Automatisierung und stärken damit nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts Hamburg." Aurubis treibt den Ausbau von Probenpräparationsanlagen konsequent voran. Dies ist Teil einer umfassenden Strategie zur weiteren Automatisierung und Modernisierung der Probenahmeprozesse. Künftig werden weitere Standorte mit entsprechenden Anlagen ausgestattet und auch am Standort Hamburg die Automatisierung der Probenahme kontinuierlich weiterentwickelt. Aurubis - Metals for Progress Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat. Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß. Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz. Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet. Weitere Informationen: www.aurubis.com



30.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com