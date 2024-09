Die Stimmung unter den Anleger ist am heutigen Dienstag ins Negative gedreht. Ein Kursrutsch in der deutschen Automobilbranche und eine schwächelnde Wall Street haben am Dienstag den deutschen Aktienmarkt belastet. Der DAX der sich bis zur Mittagszeit lustlos auf Vortagesniveau gehalten hatte, büßte letztlich 0,96 Prozent auf 18.265,92 Punkte ein.Die gesenkten Jahresziele von BMW hätten nicht nur den gesamten Autosektor unter Druck gebracht, sondern auch allgemein die Stimmung getrübt, erklärte ...

