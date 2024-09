NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Er sei überrascht vom Ausmaß der gesenkten Jahresziele durch den Autobauer, nachdem er Anfang August noch die Zuversicht des Managements mit Blick auf die Quartalszahlen wahrgenommen habe, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob zudem hervor, dass das Problem mit den Bremssystemen erstmals im ersten Quartal aufgetreten sei, während die Herausforderungen in China im gesamten bisherigen Jahresverlauf Thema gewesen seien./ck/bek



