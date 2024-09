Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Der argentinische Fußballverband (AFA) freut sich, die Erneuerung seiner Partnerschaft mit XTrend als regionaler Sponsor der argentinischen Nationalmannschaft in Europa bekannt zu geben. Diese erneute Vereinbarung verstärkt die erfolgreiche Zusammenarbeit, die im letzten Jahr begann, und wird die Markenpräsenz von XTrend auf dem internationalen Finanzmarkt weiter stärken.Diese Partnerschaft wird es XTrend ermöglichen, seinen Einfluss und seine Reichweite innerhalb der globalen Finanzlandschaft zu vergrößern. Durch diese erneute Zusammenarbeit möchte XTrend die weltweite Anziehungskraft der argentinischen Nationalmannschaft, die für ihre Leidenschaft, ihr Talent und ihre Erfolge bekannt ist, nutzen, um Sportfans und potenzielle Kunden in ganz Europa anzusprechen."Es ist uns eine große Ehre, die Erneuerung der Partnerschaft von XTrend als offizieller regionaler Sponsor der argentinischen Fußballnationalmannschaft bekannt zu geben, die kürzlich bei der Copa América 2024 eine bemerkenswerte Stärke und Dominanz gezeigt hat", sagte Michael Rezaie, CEO von XTrend. "Ihre herausragende Leistung hat nicht nur ihren Status als eine der besten Fußballmannschaften der Welt bestätigt, sondern auch Millionen von Fans weltweit in ihren Bann gezogen und begeistert. Diese Partnerschaft ist mehr als nur ein Sponsoring; sie ist eine starke Übereinstimmung gemeinsamer Werte - Leidenschaft, Entschlossenheit und das Streben nach Spitzenleistungen. Durch die Unterstützung einer der berühmtesten Fußballnationalmannschaften der Welt wollen wir die Synergien zwischen diesen Bereichen hervorheben und zeigen, wie solche Partnerschaften im Sport eine zentrale Rolle in der Region spielen und die Marke XTrend im Finanzsektor unterstützen können. Wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die diese Partnerschaft mit sich bringen wird, und sind entschlossen, die argentinische Nationalmannschaft bei ihren künftigen Unternehmungen zu unterstützen.Claudio Fabián Tapia, Präsident des argentinischen Fußballverbandes, äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit: "Die argentinische Nationalmannschaft wächst weiter und erreicht sogar europäisches Territorium, das Land der großen Mannschaften und Verbände, und wir sind sehr glücklich, dass XTrend ein regionaler Sponsor des argentinischen Fußballverbandes ist. Die Vereinbarung eröffnet eine neue Plattform, um mit den Fans in Kontakt zu treten. Dadurch wird unsere Partnerschaft als führend in der Welt des Fußballs konsolidiert. Wir begrüßen XTrend als unseren regionalen Sponsor in Europa".Da XTrend seine Präsenz auf den internationalen Finanzmärkten weiter ausbaut, unterstreicht diese Erneuerung des Sponsorings die Strategie des Unternehmens, sich mit globalen Sportereignissen zu verbinden, um die Sichtbarkeit seiner Marke zu erhöhen und mit verschiedenen Gemeinschaften weltweit in Kontakt zu treten.Diese erneuerte Partnerschaft stärkt auch die Verbindung zwischen Sport und Finanzen und unterstreicht die positiven Auswirkungen von Sportveranstaltungen auf die Wirtschaftstätigkeit. Die Zusammenarbeit zwischen der AFA und XTrend wird auch in Zukunft Innovation und Kreativität fördern und so zum Wachstum und zur Weiterentwicklung der Finanzbranche beitragen.Über XTrendXTrend ist eine führende Online-Handelsplattform, die modernste Technologie und Zugang zu einer breiten Palette von Finanzmärkten bietet. Mit dem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Innovation bietet XTrend Händlern die Tools und Ressourcen, die sie benötigen, um in der dynamischen Finanzlandschaft von heute erfolgreich zu sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499171/illustration.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-argentinische-fuWballverband-erneuert-xtrend-als-sponsor-der-nationalmannschaft-in-europa-302243961.htmlPressekontakt:Carrie Xu,+86-18296123803,yuqing.x@xtrendspeed.comOriginal-Content von: XTrend, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096614/100922831