Das globale IT-Unternehmen FPT Software hat kürzlich eine strategische Partnerschaft mit dem in Skandinavien führenden Anbieter von Kernbankdienstleistungen Vilja bekannt gegeben. Als globaler Technologiepartner von Vilja will FPT Software sein Finanzdienstleistungsportfolio verstärken, um Kunden weltweit innovativere digitale Banklösungen anzubieten.

The signing ceremony took place at the Vietnam-Sweden Economic Forum in Stockholm, Sweden. (Photo: Business Wire)

Durch die Nutzung des umfassenden technischen Know-hows und der globalen Reichweite von FPT Software wird diese Partnerschaft Viljas Cloud-native, API-basierte Banking-Plattform bei globalen Unternehmen einführen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der schnell wachsenden digitalen Wirtschaft Asiens liegt. Diese Zusammenarbeit umfasst auch die Einrichtung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums in Asien, das sich der Entwicklung verschiedener Innovationen widmet, die den sich entwickelnden Anforderungen des digitalen Bankwesens gerecht werden, insbesondere in Bereichen wie Einlagen und Kredite.

"FPT Software verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Bereitstellung digitaler Lösungen für weltweit führende Unternehmen im BFSI-Bereich und ist zuversichtlich, dass unsere Partnerschaft mit Vilja Finanzinstitute mit verbesserter Sicherheit, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit weiter stärken wird. Durch die Kombination unserer Branchenexpertise und globalen Präsenz mit den innovativen Lösungen von Vilja wollen wir neue Standards setzen und Finanzinstitute dabei unterstützen, in der heutigen schnelllebigen digitalen Landschaft erfolgreich zu sein", so Dzung Tran, CEO von FPT Software Europe.

"Vilja expandiert nun weltweit aus einer starken Position als nordischer Marktführer und mit globaler Anerkennung für unsere cloud-nativen Kernbankenlösungen. Unsere Partnerschaft mit FPT Software stärkt diese Position weiter und ist ein Zeugnis für unsere führende Innovationskraft und Kapazität, die ein klares Signal an den Markt sendet. Mit der Erfahrung, dem Fachwissen und dem vertrauenswürdigen Ruf von FPT haben wir eine globale Reichweite, beginnend mit Südostasien und unserer gezielten Expansion in den ASEAN-Ländern", sagte Fredrik Ulvenholm, CEO von Vilja Solutions.

FPT Software ist seit mehr als einem Jahrzehnt auf dem europäischen Markt tätig und hat sich zu einem zuverlässigen Partner für die digitale Transformation entwickelt. Das Unternehmen bietet End-to-End-Services und innovative Lösungen für mehr als 150 führende europäische Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter E.ON, Schaeffler, Viessmann, Covestro, Volvo und Siemens. Das IT-Unternehmen hat seine Präsenz auf neun Länder ausgeweitet, zuletzt mit der Eröffnung seiner schwedischen Niederlassung..

Die Unterzeichnungszeremonie fand im Rahmen des vietnamesisch-schwedischen Wirtschaftsforums in Stockholm statt, an dem der vietnamesische Botschafter in Schweden, S.E. Tran Van Tuan, Camilla Mellander, Generaldirektorin für Handelspolitik im schwedischen Außenministerium, der Vorsitzende der FPT Corporation, Dr. Truong Gia Binh, der Vorsitzende von Vilja, Greger Fellin, sowie führende Vertreter von 50 Unternehmen und Organisationen teilnahmen.

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatzerlös von 1 Mrd. US-Dollar (2023) und mehr als 30.000 Beschäftigten in 30 Ländern.

Das Unternehmen bietet herausragende Dienstleistungen in den Bereichen Advanced Analytics, KI, digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IoT, Low-Code und vieles mehr, um bedeutende Geschäftschancen zu nutzen und komplexe Herausforderungen zu bewältigen. FPT Software arbeitet weltweit mit mehr als 1.100 Kunden zusammen, darunter fast 100 Fortune-Global-500-Unternehmen aus Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung oder Versorgung. Weitere Informationen unter https://fptsoftware.com/

Viljas Technologie wurde in einer der ersten digitalen Banken Europas entwickelt, und Vilja ist heute der führende nordische Anbieter einer cloud-nativen Kernbankplattform, der Banken und Finanzinstitute mit innovativen und digitalen Banklösungen unterstützt. Unsere vorgefertigten Lösungen für das Einlagen- und Kreditgeschäft sind modular aufgebaut, so dass Sie eine Komplettlösung oder spezifische, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Produkte auswählen können. Die Plattform ist hochgradig automatisiert und konfigurierbar, was eine schnelle Markteinführung und verbesserte betriebliche Effizienz gewährleistet. Unser ASEAN-Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, Malaysia. Weitere Informationen finden Sie unter viljasolutions.com.

