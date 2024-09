Bitpanda zieht mit seinem Infrastrukturgeschäft Bitpanda Technology Solutions (BTS) einen Deal nach dem anderen an Land. So gelang kürzlich ein Abkommen mit dem finnischen Krypto-Broker Coinmotion. Kurz darauf vermeldete BTS mit CoinMENA einen ersten außereuropäischen Partner, der seine Lizenz aus Bahrain und den Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat. Weitere Deals für BTS könnten bald folgen, lässt Lukas Enzersdorfer-Konrad, Vize-CEO von Bitpanda und CEO von BTS, im PLATOW-Gespräch durchblicken. Dabei schielt er auf weitere Aufträge aus dem außereuropäischen Ausland. "Wir versuchen bewusst, unsere Einkommensquellen zu diversifizieren", sagt er. Zudem wachse der ...

