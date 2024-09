München (ots) -In den nächsten zehn Jahren wird McDonald's in Deutschland 500 Restaurants neu eröffnen, bis zu 1.000 bestehende Standorte umfassend modernisieren und damit viele tausend Arbeitsplätze schaffen. Das neue Restaurantkonzept, das auf ein noch besseres Restauranterlebnis setzt, wurde in Berlin bei einem großen Opening-Event präsentiert.Seit über 50 Jahren bietet McDonald's in Deutschland seinen Gästen den ganz persönlichen McDonald's Moment. Das sind die kleinen, aber besonderen Augenblicke, die jeder mit einem Besuch in den Restaurants des Unternehmens verbindet. Wichtig dabei immer - ein zeitgemäßes und modernes Erlebnis, das perfekt auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten ist. Deshalb erfindet sich das Unternehmen immer wieder neu und geht jetzt mit umfassenden Restaurantmodernisierungen den nächsten großen Schritt. Mit dem neuen Konzept reagiert McDonald's auf das veränderte Bestellverhalten seiner Gäste und setzt gleichzeitig auf Innovation, ein modernes Design und Nachhaltigkeit. Besonders im Fokus stehen dabei digitale Prozesse sowie eine Optimierung von Arbeitsabläufen, um einen noch schnelleren Service zu bieten. Die verschiedenen Bestellkanäle sollen nahtlos ineinanderlaufen, was ein beispielloses Omnichannel-Restauranterlebnis bietet. "Wir haben uns für die Entwicklung des Konzeptes genau angesehen, was unsere Gäste wollen", so Mario Federico, Vorstandsvorsitzender von McDonald's Deutschland. "Denn unser Ziel ist es, durch nachhaltige und innovative Lösungen ein unvergleichliches McDonald's-Erlebnis in bewährter Qualität und mit gutem Service zu gewährleisten."Neues RestaurantkonzeptDas neue Restaurantkonzept, das sowohl in den umgebauten sowie den geplanten 500 neuen Standorten zum Einsatz kommen wird, bietet neben einem modernen Innendesign viele neue Assets. Um auf das veränderte Bestellverhalten der Gäste zu reagieren, wurden die Laufwege überprüft und optimiert. Dadurch wird der Besuch nun noch angenehmer, da der komplette Ablauf auf die Bestellvorlieben ausgerichtet wurde. Aber auch hinter dem Tresen wurden Prozesse umfassend angepasst. Das macht das Arbeiten angenehmer und sorgt gleichzeitig für einen noch schnelleren Service. Das Herzstück der Restaurants, die Küchen haben künftig vier statt zwei Produktionslinien, was gerade zu Zeiten mit hohem Gästeaufkommen erheblich die Effizienz steigert.In den neu umgebauten Restaurants stehen verschiedene Bestellmöglichkeiten zur Verfügung. So können Gäste über Terminals, an der Kasse oder die McDonald's App ordern. Besonders komfortabel ist es, sich direkt an einen Tisch zu setzen und mit dem Handy zu bestellen. Das Essen wird von den Mitarbeiter:innen gebracht und die Gäste können direkt das moderne Ambiente genießen, ohne sich vorher anstellen zu müssen. Und das Beste: Alle registrierten MyMcDonald's User:innen können dabei auch noch Punkte mit jeder Bestellung sammeln.Für alle, die ihr Essen lieber mitnehmen möchten, gibt es mit dem neuen Restaurantkonzept mehrere Möglichkeiten: So kann man sich sein Essen zu den neuen Pickup-Parkplätzen bringen lassen, nachdem mit der App bestellt wurde oder man fährt durch den McDrive, der jetzt eine weitere Spur hat und durch optimierte Abläufe noch schneller ist.Nachhaltigkeit spielt bei den Umbauten ebenfalls eine große Rolle. So baut McDonald's gemeinsam mit seinem Partner EWE Go das Schnellladenetz für Elektrofahrzeuge aus und kann durch die breite Verteilung der Restaurants in Deutschland einen positiven Einfluss auf die Abdeckung des Ladestationsnetzes nehmen. Aktuell sind bereits rund 600 Standorte mit Schnellladesäulen ausgestattet. Bis Ende 2026 sollen es 800 sein. Darüber hinaus verbaut das Unternehmen an allen Standorten, an denen das möglich ist, Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Restaurants.Opening Event Alboinstraße, BerlinWie das neueste Konzept von McDonald's Deutschland konkret aussieht, hat das Unternehmen Vertreter:innen aus Medien, Politik, Wirtschaft und der Unterhaltungsbranche am 9. September in der Alboinstraße in Berlin während der großen Eröffnungsfeier präsentiert. Mit dabei waren u. a. Daniela Katzenberger, Julian F.M. Stoeckel, Gülcan Kamps u.v.m. Die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Gitta Connemann hat gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens eine Eröffnungsrede gehalten. Einer der Höhepunkte des Abends war ein Privatkonzert von Nico Santos. "Wir freuen uns, dass wir unser zukunftsweisendes Konzept in Berlin einem so großen Publikum zeigen und damit den Auftakt für eine spannende Transformation setzen konnten", erklärt Mario Federico, Vorstandsvorsitzender McDonald's Deutschland.Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/5861906