In diesem Interview spricht Professor Dr. Thorsten Polleit, Herausgeber des Boom and Bust Reports, über den aktuellen Zinssenkungszyklus, der weltweit bereits begonnen hat. Er erklärt, dass zahlreiche Zentralbanken, darunter die Europäische Zentralbank und die Federal Reserve, ihre Zinssätze senken, was tiefgreifende Auswirkungen auf die Finanzmärkte hat. Polleit erklärt, dass die Zinssenkungen nicht nur kurzfristige Zinsen betreffen, sondern auch langfristige Zinssätze beeinflussen werden. Dies könnte zu einer neuen Hochinflationswelle führen, da die Geldmengenpolitik der Zentralbanken die Inflation mit einer gewissen Verzögerung wieder anheizen könnte. Zudem bespricht Polleit die potenziell positiven Auswirkungen sinkender Zinsen auf Aktien und Edelmetalle, da niedrigere Zinsen die Haltungskosten für Gold und Silber reduzieren und Aktienkurse tendenziell steigen lassen. aktienmarkt börse inflation