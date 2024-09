© Foto: picture alliance / Zoonar | stockfotos-mg



Der Höhenflug des Euro in diesem Jahr steht vor dem Ende, sagen Experten. Ist Donald Trump Schuld daran? In England stützt die stabile Wirtschaft das Pfund und Ungarn steht vor der 16. Zinssenkung in 17 Monaten. Euro - US-Dollar Der Euro hat vor wenigen Wochen den höchsten Stand zum US-Dollar seit Anfang 2022 erreicht, angetrieben vor allem von der Erwartung, dass die US-Notenbank die Leitzinsen stärker senken wird als die Europäische Zentralbank (EZB). Das hat den Eurokurs zeitweise bis über die Marke von 1,12 Euro je US-Dollar getrieben. Am Donnerstag dürfte die EZB die Zinsen um 25 Basispunkte senken, erwarten Volkswirte, so wie schon im Juni. Unterstützung für eine weitere Zinssenkung …