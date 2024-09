Higround, die führende Marke für Lifestyle- und Grafik-Gaming-Peripheriegeräte, freut sich, seine erste kabellose Gaming-Maus vorzustellen: YUMA. Leicht, mit minutiösem Design und auf Leistung ausgelegt, markiert YUMA eine neue Etappe auf Higrounds Weg, alle Aspekte eines Gaming-Setups zu einem wahren Ausdruck individueller Kunst zu erheben.

The Yuma mouse launches with two colorways: RADAR and CELSHADE. (Photo: Business Wire)

Lernen Sie YUMA kennen: Die Verbindung von Kunst und Performance

Jede kabellose Maus ist mit manuell aufgetragenen künstlerischen Grafiken verziert. Dabei wird jede Maus bis ins kleinste Detail perfektioniert. Es ist ein echtes Sammlerstück, das Higrounds Engagement für Individualität und kreativen Ausdruck widerspiegelt. Mit einem Gewicht von nur 49 Gramm ist YUMA ein Wendepunkt in der Welt der Gaming-Mäuse und kombiniert erstklassige Performance mit einem einzigartigen ästhetischen Design. Über zwei unterschiedliche Designs RADAR und CELSHADE verbindet die YUMA-Kollektion ein ausdrucksstarkes, unvergleichliches Erscheinungsbild mit Ihren Fingerspitzen.

YUMA ist mehr als nur eine ästhetisch ansprechende Maus; sie bietet eine beträchtliche Gaming-Leistung und nutzt eine Abtastrate von 4 kHz für ultra-reaktionsschnelles, verzögerungsfreies Gameplay. Jeder Klick und jede Bewegung wird mit höchster Präzision registriert und verschafft Nutzern den Wettbewerbsvorteil, den sie brauchen, um ganz nach oben zu kommen.

Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 70 Stunden können Sie mit YUMA länger im Spiel bleiben, ohne sich um häufiges Aufladen sorgen zu müssen. Unabhängig davon, ob Sie ein Gelegenheitsspieler oder ein wettbewerbsorientierter E-Sport-Spieler sind: YUMA bietet die nötige Zuverlässigkeit und Leistung und macht sich hervorragend auf dem Schreibtisch.

Higrounds Expansion auf das gesamte Schreibtisch-Setup

Mit der Einführung von YUMA verfolgt Higround seine Vision, alle Teile Ihres Gaming-Setups in eine Leinwand für persönlichen Ausdruck zu verwandeln. "Wir haben Higround mit der Überzeugung gegründet, dass Ihr Setup ein Ausdruck Ihrer Persönlichkeit ist", sagt Rustin Sotoodeh, CEO und Creative Director von Higround. "Mit YUMA erweitern wir die Reichweite von Higround auf ein noch technischeres Stück Hardware und geben Gamern eine Maus, die nicht nur auf höchstem Niveau funktional ist, sondern auch als einzigartiges Kunstwerk hervorsticht."

"Wir freuen uns, unsere neue YUMA-Maus vorzustellen, die auf höchste Leistungsfähigkeit ausgelegt ist und mit unserem unverwechselbaren visuellen Stil versehen wurde", sagt Jeff Chang, Principal Product Manager bei Higround. "Diese Ausgabe stellt einen bedeutenden Schritt für Higround dar und wir können es kaum erwarten, der Welt unsere einmalige Vision zu präsentieren."

YUMA wird mit ihren Debütdesigns RADAR und CELSHADE am 13. September um 12 Uhr Pacific Time exklusiv auf Higround herausgegeben.

ÜBER HIGROUND

Higround ist eine Marke für Lifestyle und Computer-Peripherie, die Ausdruck einer gehobenen Gaming-Kultur ist. Das von Rustin Sotoodeh und Kha Lu gegründete Unternehmen Higround stellt hochwertige Peripheriegeräte mit einzigartigen Designs her, um die zu Grunde liegenden Kulturen von Mode, Gaming und Technologie ins Bewusstsein zu rufen. Jede Kollektion umfasst eine einzigartige Sammlung von Artikeln, die Computer-Setups eine persönliche Marke verleihen und dafür bekannt sind, im Handumdrehen ausverkauft zu sein. Die Marke ist für ihre Zusammenarbeit mit Kultmarken wie Pokemon, Beats by Dre und One Piece weit bekannt. Mit seiner Expansion in den Bereich der Computer-Mäuse setzt Higround sein Unternehmen fort, Gaming-Setups zu erobern ein Peripheriegerät nach dem anderen. Im Jahr 2021 wurde die Marke vom E-Sport-Giganten 100 Thieves übernommen.

