Die Microsoft-Aktie verzeichnete am Dienstag einen Anstieg von 2,0 Prozent auf 413,92 USD an der NASDAQ. Dies unterstreicht das anhaltende Vertrauen der Investoren in den Tech-Giganten, dessen Kursziel von Experten im Mittel auf 475,75 USD taxiert wird. Die positive Entwicklung wird durch strategische Fortschritte im Cloud-Geschäft untermauert.

Neue Zertifizierungen stärken Marktposition

EasyLife 365, ein Anbieter von Governance-Lösungen für Microsoft 365, hat kürzlich die Zertifizierung durch das Microsoft 365 App Compliance Program für zwei seiner Kernprodukte erhalten. Diese Entwicklung stärkt nicht nur die Position von Microsoft im Cloud-Markt, sondern unterstreicht auch das Engagement des Unternehmens für Sicherheit und Compliance. Die Verfügbarkeit der zertifizierten Apps auf AppSource und im Teams Store verspricht eine verbesserte Sichtbarkeit für Cloud-Kunden weltweit und könnte zu einer gesteigerten Adoption von Microsoft-Diensten führen.

