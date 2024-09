The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.09.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.09.2024



ISIN Name

CA22608C3012 CREST RESOURCES INC.

CA69380V1067 PTX METALS INC. NEW

CA8091441086 SCOPE AI CORP. O.N.

IT0000433307 SARAS S.P.A.RAFFINERIE S.

NO0010317316 OCEANTEAM ASA NK 5,75

US0893021032 BIG LOTS DL-,01

US2620371045 DRIL-QUIP INC. DL-,01

US5312297899 LIBERTY MED.C SIRIUSXM

US5312297972 LIBERTY ME.C SIRIUSXM NEW

