Plasmablasen in der Atmosphäre stören die Kommunikation zwischen Satelliten und Erdoberfläche - mit schlimmstenfalls tödlichen Folgen. Das chinesische Superradar Larid kann diese Anomalien jetzt über weite Strecken hinweg erkennen. Im März 2002 starben bei einem militärischen Einsatz der US-Streitkräfte in Afghanistan drei Soldaten, weil sie ein falsches Ziel ansteuerten. Der von der Einsatzleitstelle per Funk gesendete Warnruf kam nie an. Plasmablasen ...

