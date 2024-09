Saudi-Arabien etabliert sich rasch als weltweit führendes Land im Tourismus. Die bemerkenswerten Erfolge des Königreichs im Jahr 2023 setzen neue Maßstäbe für die Branche. Diese Fortschritte wurden auf dem IHIF Asia International Hospitality Investment Forum in Hongkong deutlich, wo das saudische Tourismusministerium das enorme Potenzial für internationale Investoren hervorhob, um aus dem schnell wachsenden und vielfältigen Tourismussektor des Königreichs Kapital zu schlagen.

Die strategische Lage Saudi-Arabiens an der Kreuzung dreier Kontinente und seine starken wirtschaftlichen Beziehungen zu Asien unterstreichen sein Potenzial als globales Tourismuszentrum. Im Jahr 2023 begrüßte das Königreich über 20,9 Mio. Touristen aus Asien, die zusammen 25,7 Mrd. Dollar ausgaben. Dieser beträchtliche Zuwachs unterstreicht das wachsende Vertrauen der asiatischen Märkte in das touristische Potenzial Saudi-Arabiens und die lukrativen Möglichkeiten, die es für Investoren bietet. Die Anziehungskraft des Königreichs für asiatische Reisende wird auch durch das beträchtliche Wachstum der Tourismuseinnahmen belegt, das die starke Nachfrage nach Saudi-Arabien als vielfältiges und kulturell reiches Reiseziel widerspiegelt.

Um diesen Schwung zu nutzen, hat das Königreich das Tourism Investment Enablers Program (TIEP) eingeführt, wobei die Hospitality Investment Enablers (HIE) Initiative als Eckpfeiler dient. HIE soll die Beherbergungskapazitäten in den wichtigsten Tourismusgebieten erheblich steigern, private Investitionen in Höhe von bis zu 11 Mrd. Dollar anstoßen und das jährliche BIP bis 2030 um 4,3 Mrd. Dollar erhöhen. Die Initiative zielt auch auf die Schaffung von 120.000 neuen Arbeitsplätzen ab und unterstützt damit die breiteren wirtschaftlichen Diversifizierungsziele Saudi-Arabiens. Zu den wichtigsten Anreizen gehören die Befreiung von der Körperschaftssteuer, die Ermäßigung der Mehrwertsteuer und der Zugang zu staatseigenen Grundstücken zu günstigen Bedingungen, was den Markteintritt für Investoren einfacher und kostengünstiger macht.

Ein Höhepunkt der Teilnahme Saudi-Arabiens am IHIF Asia war die Podiumsdiskussion mit dem Titel "Invest, Enable, Prosper: Empowering Tourism Destinations." In diesem Kamingespräch unter der Leitung von Tareq Al-Shaghrood, General Manager of Investment Planning Attraction im saudischen Tourismusministerium, wurde der strategische Ansatz des Königreichs zur Entwicklung eines erstklassigen, vielfältigen Tourismus-Ökosystems untersucht. "Das Engagement Saudi-Arabiens für die Schaffung eines breiten Spektrums an touristischen Erlebnissen vom kulturellen Erbe und Abenteuertourismus bis hin zum Luxus- und Ökotourismus wird durch einen soliden Rahmen an Anreizen und Unterstützung für Investoren untermauert. Unsere Vision ist es, diejenigen, die sich uns auf dieser transformativen Reise anschließen, zu befähigen und zu befähigen, Wohlstand für alle Beteiligten zu gewährleisten", erklärte Al-Shaghrood.

Die Ergebnisse des internationalen Tourismus in Saudi-Arabien im Jahr 2023 waren beeindruckend. Saudi-Arabien lag bei den internationalen Ankünften weltweit auf Platz 14 eine Verbesserung um 11 Positionen gegenüber 2019. Auch bei den Einnahmen aus dem internationalen Tourismus liegt das Königreich weltweit auf Platz 12 und hat sich damit im Vergleich zu 2019 um 15 Plätze verbessert. Laut dem UN-Tourismusbarometer (Mai 2024) belegt Saudi-Arabien den ersten Platz unter den großen Tourismusdestinationen mit der höchsten Wachstumsrate bei den internationalen Ankünften und den Tourismuseinnahmen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie.

Während Saudi-Arabien seinen Aufstieg als führendes Tourismusziel fortsetzt, lädt das Königreich Investoren aus aller Welt ein, die Gelegenheit zu ergreifen, an diesem außergewöhnlichen Wandel teilzuhaben. Mit seiner robusten Infrastruktur, seiner strategischen Lage und seinem unerschütterlichen Engagement für nachhaltiges Wachstum bietet Saudi-Arabien unvergleichliche Aussichten für diejenigen, die in einen sich schnell entwickelnden und äußerst lohnenden Markt investieren möchten.

