3 Gründe, warum Ethereum vor einer Preisexplosion stehen könnte

Aktuell steht Ethereum bei einem Preis von 2.350 US-Dollar und damit weit unter dem 12-Monatshoch von rund 4.000 US-Dollar. Dennoch sind viele Experten und Analysten zuversichtlich, dass sich der Kurs in den nächsten Monaten entsprechend positiv entwickeln wird. Langfristig betrachtet bietet die Blockchain bzw. der Ether Token enorme Vorteile gegenüber anderen Lösungen und kann auch kurzfristig und mittelfristig erheblichen Mehrwert bieten. So wollen wir drei gute Gründe beleuchten, warum Ethereum im heutigen Herbst noch einen explosiven Preisanstieg verzeichnen könnte.

1. Deflationäre Mechanismen stärken den langfristigen Wert

Seit dem "London Hard Fork"-Upgrade und der Umstellung auf Proof-of-Stake (PoS) im Jahr 2022 hat Ethereum ein deflationäres Modell eingeführt. Bei jeder Transaktion werden Teile der Gebühren verbrannt, wodurch die Gesamtmenge an Ether im Umlauf verringert wird.

Vergleich Bestände Bitcoin und Ether, Quelle: https://ultrasound.money/

Gerade wenn der Markt steigt und mehr Ether nachgefragt wird, zeigt sich diese Verknappung besonders stark. Nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage steigt damit der Preis sehr schnell an, da deutlich weniger Ether verfügbar ist als etwa bei Bitcoin.

Insbesondere in Zeiten hoher Aktivität auf dem Netzwerk wird diese Knappheit verstärkt. Die Folge ist eine langfristige Verknappung von Ether, die das Potenzial hat, den Preis in die Höhe zu treiben, da weniger neue Coins im Umlauf sind.

2. Wachsende Dominanz der Ethereum-"Wale"

Besonders bei Ethereum ist zu beobachten, dass immer mehr Großinvestoren das Asset in ihr Portfolio aufnehmen. Dies ist ein gutes Zeichen für Investoren, denn Großanleger legen üblicherweise sehr viel Wert auf Sicherheit und kontinuierliches Wachstum ihrer Assets.

Durchschnittlicher Ethereum Bestand der Wale, Quelle: https://clankapp.com/ethereum

Gerade diese suchen in einem relativ volatilen Umfeld wie dem Kryptomarkt eher nach sicheren Anlagen, welche sie langfristig im Portfolio halten. Dies sorgt für Stabilität und langfristig sichere Preise. Dennoch sind damit auch Risiken verbunden, vor allem, wenn die Dominanz dieser großen Player zu einer Marktzentralisierung führt.

3. Angebotsknappheit durch Staking und Smart Contracts

Zusätzlich zu den eingeführten Mechanismen durch die Ethereum-Gründer zeigt sich noch ein weiterer Faktor, der zum sogenannten Supply Shock führen könnte. Fast 40 Prozent der gesamten Coins des Ether-Angebots werden aktuell in Smart Contracts oder Staking-Protokollen gesperrt. Mit dieser enormen Menge an nicht freihandelbaren Coins erhöht sich der Preisdruck für die verbleibenden Token weiter, womit allerdings auch die Staking-Belohnungen entsprechend größer werden.

Daher nutzen vor allem Großinvestoren gerne dieses Angebot, um relativ sichere Renditen auf ihre Krypto-Assets zu erhalten. Steigt nun die Nachfrage im Herbst wie erwartet an, könnten dadurch die Preisanstiege entsprechend höher ausfallen als bei vergleichbaren Token.

Dem gegenüber zeigt sich bei Meme-Coin-Investoren derzeit der Trend zur neuen Plattform von Crypto All Stars. Dieses neue System bietet an, eine Vielzahl von Memecoins im Staking-Vertrag zu sperren und dafür passives Einkommen zu generieren. Der große Vorteil liegt vor allem darin, dass die unterschiedlichsten Währungen hier eingebracht werden können.

Crypto All Stars Staking, Quelle: https://cryptoallstars.io/

Staking ist gerade in Zeiten niedriger Volatilität eine besonders interessante Möglichkeit, um aus den Krypto-Beständen Gewinne zu generieren. Dies ist scheinbar auch den Entwicklern von Crypto All Stars ($STARS) bewusst, weshalb sie diese neue Variante namens MemeVault ins Leben gerufen haben. Einerseits können die Anleger die $STARS-Token direkt nach dem Vorverkauf im Staking sperren und damit 1.239 Prozent APY generieren. Bereits 7 Tage nach dem Ende des Vorverkaufs können diese Token wieder aus dem Staking-Vertrag geholt und frei auf der Börse gehandelt werden.

MemeVault - Memecoins für passive Renditen

Das MemeVault-Protokoll lässt hingegen auch die Einzahlung von anderen Meme-Coins zu. So sollen bereits zu Beginn folgende Meme-Coins im Staking passive Renditen verdienen können: Pepe Coin, Doge Coin, Shiba Inu, Floki Inu, Based Brett, Mog Coin, Milady, Turbo Token, Toshi The Cat, Coq Inu und Bonk Coin. Die Liste der Token wird sich jedoch noch deutlich erweitern, dies sollen die Start-Coins für dieses neuartige Staking werden.

Wer seine Prämien jedoch maximieren möchte, kann zusätzlich $STARS-Token im Staking-Vertrag sperren. Damit erhält das Projekt zusätzlichen Drive und kann für die Staker bis zu dreifache Renditen in Form von nativen Crypto All Stars-Token bringen.

Mit diesem neuen Konzept wollen die Herausgeber einen starken Start auf den dezentralen Börsen hinlegen, wobei der Vorverkauf bereits einiges erahnen lässt. Innerhalb der ersten Wochen wurden 1,2 Millionen US-Dollar an $STARS-Token verkauft, da vielen Anlegern bewusst ist, dass dieses Staking im weiteren Verlauf definitiv große Investoren mit breiten Meme-Coin-Beständen anlocken wird. Wenn diese ihre Prämien maximieren wollen, werden sie zusätzlich die $STARS-Token kaufen und damit den Markt deutlich anheizen.

