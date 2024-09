Zum Abschluss eines ereignisreichen zweitägigen Weltgipfels für Patientensicherheit, Wissenschaft und Technologie (11. Annual World Patient Safety, Science Technology Summit) verlieh die Patient Safety Movement Foundation (PSMF) ihre prestigeträchtigen humanitären Auszeichnungen an Visionäre und Akteure des Wandels in der Patientensicherheit. Die Preisträger waren Ruth Ann Dorrill, Assistant Inspector General, Office of Evaluation and Inspections, Office of Inspector General, Kimberly Chavalas Cripe, Präsidentin und Chief Executive Officer des Children's Hospital of Orange County, und Dr. Peter Lachman, Leiter der Abteilung Qualitätsverbesserung des Royal College of Physicians of Ireland. Eine besondere Auszeichnung für sein Lebenswerk erhielt Dr. Mike Durkin, der Vorsitzende des PSMF-Governance-Boards.

Die humanitäre Auszeichnung der PSMF wird seit 2013 jedes Jahr an eine ausgewählte Gruppe herausragender Persönlichkeiten verliehen, die einen unauslöschlichen Eindruck im Gesundheitswesen hinterlassen haben und die Zukunft der Patientensicherheit mitgestalten. Als visionäre Führungspersönlichkeiten in ihren jeweiligen Bereichen haben sie innovative, evidenzbasierte und nachhaltige Lösungen umgesetzt, die die Landschaft der Sicherheit im Gesundheitswesen verändern. Mit dieser Auszeichnung werden ihre herausragenden Leistungen gewürdigt, damit sie als Hoffnungsträger und Inspirationsquelle für das Streben nach "Null Schaden" und die Schaffung eines sichereren, gerechteren Gesundheitssystems für alle dienen können.

Die PSMF-Auszeichnung für ein Lebenswerk ist die höchste Auszeichnung, die die PSMF vergeben kann. Die Preisträger haben während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn bedeutende Beiträge im Bereich der Patientensicherheit geleistet und durch ihre Leistungen dazu beigetragen, die medizinische Gemeinschaft auf dem Weg zu null vermeidbaren Schäden für Patienten und Mitarbeiter im Gesundheitswesen voranzubringen.

"Es ist eine Ehre, mit einer so engagierten Gruppe von Personen zusammenzuarbeiten, deren Beitrag zur Förderung der Patientensicherheit Leben rettet", sagte PSMF-Gründer Joe Kiani. "Wie jeder in diesem Bereich weiß, können wir es nicht allein schaffen, und diese Personen sind die Mentoren, die wir brauchen, um vermeidbare Patientenschäden in unseren Krankenhäusern zu beseitigen und ein sichereres Gesundheitssystem für alle zu schaffen."

Ruth Ann Dorrill arbeitet für das US-Gesundheitsministerium als stellvertretende Generalinspektorin im Office of Evaluation and Inspections, Office of Inspector General (OIG). Dorrill ist seit 28 Jahren für das OIG tätig und leitet seit 15 Jahren die Arbeit des OIG im Bereich Patientenschäden. Sie leitete nationale Studien zur Bewertung der Qualität von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, zur Sicherheit und zur Vorbereitung auf Notfälle und führte Managementprüfungen von HHS-Programmen durch, darunter die Implementierung von HealthCare.gov durch die Centers for Medicare Medicaid Services und die Verwaltung des Indian Health Service. Sie hat vor dem Energie- und Handelsausschuss des US-Repräsentantenhauses über die Qualität von Pflegeheimen ausgesagt und erhielt 2021 den Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency Lifetime Achievement Award.

Als Präsidentin und Chief Executive Officer des Children's Hospital of Orange County (CHOC) seit 1997 hat Kimberly Chavalas Cripe bedeutende Fortschritte bei der Verbesserung der Patientenversorgung, der Ergebnisse und der Erfahrungen erzielt und gleichzeitig eine wachsende Gesundheitsgemeinschaft gefördert, die in einer Kultur der Sicherheit, Exzellenz, Innovation und Zusammenarbeit verwurzelt ist. Unter Cripes Führung wurde das CHOC zu einem Vorreiter im Bereich des Bevölkerungsgesundheitsmanagement mit dem einzigen Ziel, den Auftrag des CHOC zu erfüllen, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern zu fördern und zu schützen. Neben vielen anderen Initiativen führte Cripe die Bemühungen des CHOC an, ein robustes pädiatrisches System der psychischen Gesundheitsfürsorge einzurichten, das skalierbar ist und von anderen Gesundheitssystemen übernommen werden kann. Cripe ist außerdem Präsidentin der CHOC Foundation, die Gelder zur Unterstützung der pädiatrischen Gesundheitsversorgung sammelt.

Dr. Peter Lachman ist Leiter der Fakultät für Qualitätsverbesserung am Royal College of Physicians of Ireland (RCPI) in Dublin, wo er das Programm für Führung und Qualität leitet, das klinische Führungskräfte für die Qualitätsverbesserung ausbildet. Von 2016 bis 2021 war er der Geschäftsführer der International Society for Quality in Healthcare (ISQua) und von 2005 bis 2006 Fellow der Health Foundation Quality Improvement am Institute for Healthcare Improvement. Dr. Lachman war auch der National Clinical Lead für SAFE, ein Programm des Royal College of Paediatrics and Child Health, das darauf abzielt, das Situationsbewusstsein in klinischen Teams in England und Irland zu verbessern. Zu seinen Aufgaben bei der PSMF gehören außerdem die Herausgabe von Handbuch-Publikationen zu den Themen Patientensicherheit, medizinisches Management und Qualitätsverbesserung sowie die Leitung des Global Interprofessional Patient Safety Fellowship Program.

Dr. Mike Durkin, der derzeit den Vorsitz des Governance Board der Stiftung Patient Safety Movement Foundation innehat, wurde von PSMF-Gründer Joe Kiani mit einem Sonderpreis für sein Lebenswerk geehrt. Neben seiner Arbeit für die PSMF ist Dr. Durkin Senior Advisor für Patientensicherheitspolitik und Führung am Institute of Global Health Innovation, Imperial College London. Er gilt als eine der weltweit führenden Autoritäten auf dem Gebiet der Patientensicherheit und bekleidet zahlreiche beratende Positionen, u. a. als Seniorberater für Patientensicherheitspolitik und Leadership für das NIHR Imperial College Patient Safety Translational Research Centre in Großbritannien und als akademischer Direktor der Global Patient Safety Collaborative, einer Partnerschaft zwischen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der britischen Regierung. Dr. Durkin war zuvor in Großbritannien und den USA in den Bereichen Klinik, Forschung und Lehre in der kardiovaskulären Anästhesie und Intensivpflege tätig, bevor er eine 25-jährige Karriere im medizinischen Management und in der Führung begann, die in einer Ernennung zum medizinischen Direktor des National Health Service (NHS) in Südengland gipfelte. Anschließend war Durkin als Nationaler Direktor für Patientensicherheit des NHS tätig.

2012 gründete Joe Kiani die gemeinnützige Stiftung Patient Safety Movement Foundation, um vermeidbare medizinische Fehler in Krankenhäusern zu beseitigen. Sein Team arbeitete mit Experten für Patientensicherheit aus der ganzen Welt zusammen, um "umsetzbare evidenzbasierte Praktiken" zu entwickeln, die die größten Herausforderungen angehen. Krankenhäuser können sich formell dazu verpflichten, NULL vermeidbare Todesfälle zu verursachen, und Unternehmen der Gesundheitstechnologie werden gebeten, die Open Data Pledge zu unterzeichnen, um ihre Daten weiterzugeben, damit Vorhersagealgorithmen entwickelt werden können, die Fehler erkennen, bevor sie tödlich werden. Die PSMF wurde mit Unterstützung der Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare gegründet.

