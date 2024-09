Deutsche Telekom vertraut Irdeto bei umfassendem PKI Certificate and Security Asset-Management im Breitband-CPE

Irdeto, global führend bei der Nutzung und Sicherheit von digitalen Videoplattformen, verkündet stolz, dass die Deutsche Telekom die Irdeto Keys Credentials for Routers (K&C) für die Sicherung von ihren Breitbandgeräten auf der RDK-B-Open-Source-Plattform auf Carrier-Niveau nutzen wird. Diese Partnerschaft unterstreicht die Bedeutung von RDK-B als Open-Software-Plattform, die Betreibern Innovationen ermöglicht, ohne die komplette Kontrolle über ihr Customer Premises Equipment (CPE) zu verlieren.

Die Entscheidung für Keys Credentials beweist die Bemühungen von DT, sein Breitband-CPE durch eine stabile, skalierbare Lösung zu schützen, die den Lebenszyklus von PKI-Zertifikaten, Schlüsseln, Passwörtern, Hardware Roots-of-Trust und sonstiger Sicherheitsassets verwaltet von der Herstellung über Jahre im Betrieb hinweg.

"Irdeto kann auf fast 50 Jahre an Erfahrung zurückblicken und hat sich als global führendes Unternehmen im Bereich Sicherheit etabliert. Unser Keys Credentials-Service ist auf die Bedürfnisse im Breitbandmarkt zugeschnitten und das Vertrauen der Deutschen Telekom in unsere Lösung hebt die Bedeutung eines umfassenden Sicherheitsmanagement in diesem Sektor hervor," sagte Andrew Bunten, COO von Video Entertainment bei Irdeto. "Dank unserer Partnerschaft kann die Deutsche Telekom die komplette Kontrolle über ihre Plattformen behalten und dennoch schnell Innovationen implementieren ohne dabei von zahlreichen Anbietern abhängig zu sein."

Irdeto Keys Credentials ist ein ISO:27001-zertifizierter verwalteter Sicherheitsdienst für den vollständigen Lebenszyklus von Trusted Identities, gesicherter Firmware und Secrets von verbundenen Produkten. Irdeto Keys Credentials for Routers befasst sich mit den einzigartigen Herausforderungen des Breitbandmarktes und bietet Betreibern die Flexibilität und Zuverlässigkeit, die erforderlich sind, um zahlreiche unterschiedliche CPE-Geräte innerhalb ihrer Netzwerke zu verwalten.

Dank der Breitband-CPE-Expertise von Irdeto ist die Sicherheit der CPE der Deutschen Telekom gewährleistet. Das garantiert auch die Sicherheit der Endkunden der Deutschen Telekom und bietet Freiraum für Innovationen bei der Aktualisierung der Plattformen, wann immer dies notwendig ist.

Mehr Informationen über den Keys Credentials-Service von Irdeto und wie dieser zur Sicherheit der Breitband-CPE beiträgt, finden sie auf der K&C Website.

