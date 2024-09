NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für den Monat August auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Die 40 ausgelieferten Flugzeuge bedeuteten ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum August vergangenen Jahres, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv wertete der Experte die Zunahme bei den ausgelieferten Maschinen des Typs 737 MAX./bek/nas



