Konfer startet den Katalog DORA Compliance Controls, um die EU bei der Einhaltung der Frist im Januar 2025 zu unterstützen, und arbeitet mit der führenden Anwaltskanzlei Osborne Clarke zusammen, um EU-Organisationen einen DORA-Compliance-Check anzubieten

Konfer, das im Silicon Valley ansässige Unternehmen für agentenbasierte KI-Produkte, hat heute die Einführung des Konfer-Katalogs DORA Compliance Controls bekannt gegeben, um EU-Finanzinstitute bei der Einhaltung der Konformitätsfrist im Januar 2025 zu unterstützen.

Der Konfer DORA-Kontrollfragenkatalog wurde entwickelt, um Finanzinstitute durch die Komplexität des Digital Operational Resilience Act (DORA) zu führen. Der KI-Agent von Konfer hat die umfangreichen Vorschriften des DORA interpretiert und die Verpflichtungen in praktische Kontrollfragen umgewandelt. Diese Fragen bewerten nicht nur die Einhaltung der Vorschriften, sondern integrieren auch die Antworten der Teams, um einen detaillierten Überblick über die betriebliche Widerstandsfähigkeit einer Organisation zu erhalten, potenzielle Schwachstellen zu identifizieren und die Risikomanagementprozesse zu verbessern.

"Der Konfer DORA-Kontrollkatalog wurde entwickelt, um EU-Finanzinstituten nicht nur eine Übersetzung der DORA-Compliance zu liefern, sondern die Kontrollen aktiv in ihren Teams zu implementieren und die Compliance zu operationalisieren", sagt Debu Chatterjee, CEO von Konfer. "Er beseitigt Rätselraten oder Interpretationslücken und gibt IT- und Compliance-Führungskräften eine Rubrik für die Konformität mit der kürzesten Time-to-Value angesichts der nahenden Frist im Januar 2025 an die Hand."

IT-Leiter und Compliance-Verantwortliche in den EU-Finanzinstituten müssen die Elemente festlegen, die ein Finanzinstitut bei der Vergabe von Unteraufträgen für IKT-Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer oder wichtiger Funktionen bestimmen und bewerten muss. Dies bedeutet, dass das Finanzinstitut Antworten von Drittanbietern einholen, die Antworten analysieren und Schwachstellen identifizieren muss. "Mit Konfer Clear for DORA kann die Geschäftsleitung nun einen vollständigen Einblick in die Compliance ihrer Drittanbieter erhalten und diese proaktiv dazu auffordern, ihre Ausfallsicherheit zu verbessern und zu erhalten", so Chatterjee weiter. "Unser Schwerpunkt liegt auf der Operationalisierung der Compliance sei es intern oder mit externen Anbietern -, so dass sich die Compliance-Teams auf Risikoanalysen, Schwachstellenbewertungen und proaktive Abhilfemaßnahmen konzentrieren können, anstatt sich mit repetitiven Aufgaben zu beschäftigen."

Konfer ist eine Partnerschaft mit der führenden Anwaltskanzlei Osborne Clarke Netherlands eingegangen, um DORA Compliance-Check für die Mandanten der Kanzlei zu entwickeln. Die Anwaltskanzlei wird Konfer Clear nutzen, um ihre Mandanten über ihre DORA-Compliance-Anforderungen, Lücken und Vertrauenswerte zu beraten.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Konfer und darauf, unseren Mandanten mit Konfer Clear eine schnellere Umsetzung ihrer DORA-Compliance zu ermöglichen", sagt Johannes de Jong, Partner für Finanzregulierung bei Osborne Clarke Niederlande. "Dieses Online-Tool hilft unseren Kunden, ihre Compliance-Dokumente schnell hochzuladen und eine Clear-Scorecard zu erhalten, die ihnen wertvolle Erkenntnisse für ihr ICT-Vertragsmanagement liefert."

Konfer DORA Compliance Controls lässt sich leicht in Arbeitsabläufe einbinden und ist in der Lage, sich mit den internen und externen IKT-Systemen der Finanzinstitute zu verbinden. Die KI-gestützte Suite ist in der Lage, Lücken schnell zu analysieren, mit neuen Aktualisierungen der Compliance-Vorschriften zu vergleichen und IT- und Compliance-Verantwortliche zu alarmieren.

Herunterladen können Sie DORA Compliance Controls unter https://konfer.ai/acts/finance/

Über Konfer: Konfer mit Sitz in Milpitas, Kalifornien, ist ein von einem Venture-Unternehmen finanziertes KI-Produkt, das Governance-Workflows bereitstellt, um die explosionsartige Zunahme von Vorschriften auf der ganzen Welt auf eine standardisierte, skalierbare Weise zu verwalten.

Über Osborne Clarke: Osborne Clarke ist eine internationale Full-Service-Kanzlei mit über 330 Partnern und mehr als 1.630 Rechtsexperten, die an 26 Standorten weltweit tätig sind. Wir kombinieren den persönlichen Service einer lokalen Niederlassung mit den Ressourcen und der Reichweite einer internationalen Großkanzlei und bieten effektive Lösungen für komplexe Probleme. Osborne Clarke verfügt über einen beeindruckenden Kundenstamm in den Sektoren Energie und Versorgungsunternehmen, Finanzdienstleistungen, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Mobilität und Infrastruktur, Einzelhandel und Konsumgüter, Technologie, Medien und Kommunikation, bebaute Umwelt und Personallösungen.

