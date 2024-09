Die Carl Zeiss Meditec-Aktie erlebte am Donnerstag eine turbulente Handelssession an der XETRA-Börse. Eröffnet bei 58,80 EUR, schwankte der Kurs im Tagesverlauf zwischen 58,05 EUR und 58,95 EUR. Zum Handelsschluss verzeichnete das Papier einen Verlust von 1,4 Prozent und schloss bei 58,20 EUR. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigen sich Analysten optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 71,63 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Dividendenaussichten und Gewinnerwartungen

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einer Dividende von 0,893 EUR je Aktie, was einen leichten Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 1,10 EUR darstellt. Die Gewinnprognose für 2024 liegt bei 1,94 EUR je Aktie. Interessant ist auch der Blick auf die historische Entwicklung: Das 52-Wochen-Hoch wurde am 14.03.2024 bei 123,75 EUR erreicht, während das Tief von 58,05 EUR erst kürzlich am 10.09.2024 verzeichnet wurde. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 11.12.2024 erwartet und dürften weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

